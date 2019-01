Đứng bên Backstreet Boys và các huyền thoại, BTS khiến cả châu Á hãnh diện khi lọt top 10 nhóm nhạc nam mọi thời đại

Bắt đầu từ một nhóm các ứng viên bị đánh trượt tại "The X Factor" nhưng đầy tiềm năng, One Direction đã được Simon Cowell tập hợp lại, đào tạo và giành chiến thắng tại cuộc thi này. Sau khi ký hợp đồng, nhóm đã đi tới thành công vang dội nhờ sức mạnh truyền thông. 2 ca khúc "What Makes You Beautiful" và "Live While We're Young" của One Direction trở thành hiện tượng, giúp nhóm giành được loạt thành tích đáng nể, thu về hàng chục triệu đô la bán đĩa. Thành công bất ngờ của One Direction của được coi như một kỳ tích mà "The X Factor" và Simon Cowell tạo nên