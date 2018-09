Đóng cổng bình chọn vòng 2 Here We Go 2018, ngôi sao du lịch thế hệ mới sắp chính thức lộ diện

Trong những ngày qua, lướt newsfeed Facebook đâu đâu cũng thấy dân tình chia sẻ những bài tổng kết hành trình của top 10 cuộc thi Here We Go 2018. Cứ ngỡ rằng vòng 1 và vòng offline đặc biệt là đã xuất sắc lắm rồi nhưng hoá ra đến tận chặng thi cuối cùng, năng lượng lẫn máu chiến của tất cả các bạn trẻ này mới thật sự được "bung xoã".

10 đội chơi, 10 bài thi hoành tráng và xuất sắc đến mức khiến người xem chỉ biết nổi da gà và há hốc mồm ngạc nhiên. Kẻ tám lạng, người nửa cân, xem xong một loạt mà ai cũng phân vân không biết nên chọn ai, bỏ ai.

Bài dự thi vô cùng chất lượng của The Myst.

Team Lions của cô bạn Trang Olive cũng khá đáng gờm.

Chuyến đi Ninh Bình đầy cảm hứng của đội Mượt.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng những đồng đội trong team Strangers.

Hình đẹp, clip hấp dẫn, câu chuyện hay ho và truyền được cảm hứng dịch chuyển - đây quả thực là một bài toán khó cho BGK lẫn khán giả dõi theo. Nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận top 10 của năm nay đều đã làm rất tốt.

Vào đúng 12h trưa nay, 11/9/2018, cổng bình chọn vòng 2 của cuộc thi Here We Go đã chính thức được đóng lại. Mọi lượt vote sau thời gian trên sẽ không được ghi nhận.

Lượng vote tính đến thời điểm đóng cổng. 3 team dẫn đầu là Mượt, bồng-bềnh và Lions.

Ngay sau khi đóng cổng, BTC sẽ tổ chức kiểm tra và rà soát lại bình chọn hợp lệ. Kết quả của từng giải sẽ được dựa vào lượng vote và số điểm được chấm bởi BGK. Hai giải thưởng lớn là Chuyến đi của năm và Chuyến đi sáng tạo sẽ được công bố vào Gala trao giải. Dự kiến sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 29/9 tại Hà Nội.

Ngoài ra, giải Chuyến đi được bình chọn nhiều nhất và Chuyến đi có lượng tương tác cao nhất sẽ được thông báo trên website chính thức của Here We Go 2018 vào ngày 17/9 tới đây.

Liệu team Ngoan sẽ dành được giải thưởng gì đây?

Team LimDim - một trong những đội trầy vi tróc vảy nhất của vòng 2.

Bạn đã vote cho đội bồng-bềnh của chú Đại chưa?

G.I.Ó cùng một hành trình đi Hà Giang vô cùng đáng nhớ.

Vào cuối tuần qua, 7/9, BGK của Here We Go bao gồm ca sĩ/ Hoa hậu Hương Giang và chị Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Marketing công ty cổ phần VCCorp đã có một buổi đánh giá cho từng bài thi của top 10 Here We Go 2017. Sau hơn 3h làm việc căng thẳng, BGK đã đưa ra những số điểm công tâm nhất, chắc chắn sẽ không khiến các đội chơi lẫn khán giả phải thất vọng.