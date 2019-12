Dispatch tung diễn biến bê bối gian lận của "Produce": "Đừng ném đá bất kỳ thí sinh nào. Họ cũng là nạn nhân thôi!"

Mới đây, trang Dispatch đã có bài báo vạch trần toàn cảnh gian lận của 4 mùa "Produce". Theo bài báo, sau tất cả mỗi quyết định là những cuộc họp với các nhân viên từ nhiều công ty khác nhau trên bàn nhậu, bao gồm Starship Entertainment, Woollim Entertainment, 8-D Creative (8-D đang phủ nhận người đưa hối lộ bị điều tra đã từ chức chuyển sang công ty khác).

Mùa 1: I.O.I

PD Ahn Joon Young đã thao túng kết quả xếp hạng của hai thực tập sinh trong vòng loại trừ đầu tiên, từ 101 thực tập sinh xuống 61 người tại một phòng hội thảo của CJ ENM vào ngày 12/2/2016.

Thực tập sinh A và B, vốn lọt top 61 sau vòng bầu chọn, đã bị đẩy ra khỏi top. Trong khi đó, thực tập sinh C và D lại được nâng hạng để tiếp tục ở lại chương trình.

Mùa 2: Wanna One

Ahn Joon Young đã thao túng thứ hạng của một thực tập sinh tại một phòng hội thảo của CJ ENM vào tháng 5/2017. Điều này xảy ra trong vòng loại trừ đầu tiên từ 101 thực tập sinh xuống còn 60 người. Thực tập sinh E vốn nằm trong top 60 sau vòng bình chọn đã bị gạch tên, nhường chỗ cho thực tập sinh F.

PD Kim Yong Bum cũng đã thao túng thứ hạng của một thực tập sinh trong mùa này. Trong đợt loại bỏ từ 20 thực tập sinh xuống top 11 cuối cùng, Kim Yong Bum đã thao túng kết quả bỏ phiếu bằng tin nhắn trực tiếp, được tổ chức vào ngày 26 tháng 6 năm 2017.

Thực tập sinh G, người được dự kiến ​​ra mắt cùng Wanna One nhờ kết quả bầu chọn bằng tin nhắn trực tiếp, đã bị loại khỏi đội hình không thương tiếc. Thay vào đó, thực tập sinh H đã được nâng hạng vào top 11 và cuối cùng ra mắt với Wanna One. G đã bị tước đi cơ hội debut cùng Wanna One.

Mùa 3: IZ*ONE

12 thành viên sẽ ra mắt với tư cách là IZ*ONE hoàn toàn được lựa chọn trước mà không đếm xỉa đến kết quả bầu chọn trực tuyến. Các thực tập sinh bị Ahn Joon Young và Kim Yong Bum cho rằng không phù hợp với concept quảng bá và truyền hình đều bị loại ngay từ trước khi mùa 3 của series "Produce" diễn ra. Ahn và Kim đã gặp nhau tại một phòng hội nghị của CJ ENM vào ngày 2/8/2018 để quyết định 12 thực tập sinh sẽ ra mắt với tư cách IZ*ONE.

12 thực tập sinh cuối cùng được debut đã được chọn theo sự sắp đặt của Ahn và Kim. Số phiếu bầu được công bố hoàn toàn dựa theo một tỷ lệ nhất định xét trên tổng số phiếu bầu chứ không phải số liệu thực tế.

Tổng cộng có 468.290 người bầu 559.169 phiếu, với chi phí là 100 won/phiếu. CJ ENM đã kiếm được khoảng 36 triệu won (700 triệu VNĐ) tiền lãi từ "các nhà sản xuất quốc dân".

Mùa 4: X1

Trong vòng loại trừ đầu tiên, từ 101 thực tập sinh xuống 60 người, thực tập sinh I vốn nằm trong top 60 nhưng bị đẩy ra để nhường vị trí cho thực tập sinh J, người vốn bị loại.

Trong vòng loại trừ thứ ba, từ 30 thực tập sinh xuống còn 20, hai thực tập sinh K và L lọt Top 20 nhưng phải dừng chân. Thay vào đó là thực tập sinh M và N, những người vốn bị loại thực sự.

Trong vòng loại từ 20 thực tập sinh xuống 11 người cuối cùng, Ahn Joon Young và Kim Yong Bum trước đó đã chọn ra 11 thực tập sinh mà họ muốn debut dưới đội hình X1. Điều này đồng nghĩa với việc công sức người xem chương trình trực tiếp bỏ phiếu tan tành mây khói. 1.747.877 nhà sản xuất quốc dân đã bầu tổng số 1.933.832 phiếu, cúng không cho CJ ENM khoảng 88 triệu won (1.7 tỷ VNĐ) tiền lợi nhuận.

Ahn Joon Young còn bị khui là đã ăn uống nhậu nhẹt chơi gái với tổng số tiền dịch vụ chi trả lên đến 46,8 triệu won (908 triệu VNĐ) từ tháng 1/2018 - 7/2019 tại nhiều tụ điểm quán bar có tiếp viên. Quỹ ăn chơi này được "tài trợ" bởi nhiều nhân viên từ nhiều công ty khác nhau, trong đó có Starship Entertainment và Woollim Entertainment.

Cuối cùng, Dispatch khép lại bài viết: "Thủ phạm có thể bị trừng phạt, nhưng không có cách nào thực sự để giúp cứu các nạn nhân. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là gửi tặng những thực tập sinh từng xuất hiện trên chương trình Produce một cái ôm. Đừng ném đá bất kỳ thực tập sinh nào. Họ không lấy đi một cơ hội của ai cả. Họ đều là nạn nhân mà thôi."

(Nguồn: K Crush)