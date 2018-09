Điều tra vụ trọng án ở Hưng Yên: ADN vạch mặt hung thủ

Hung thủ sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên còn tiếp tục gây ra vụ án khác 17 ngày đêm truy bắt và đòn "cân não" đối tượng sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên Bắt được nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên3

Đêm kinh hoàng

Chúng tôi có mặt tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) vào một ngày đầu thu oi bức. Dư âm vụ sát hại anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978) vẫn còn ám ảnh những người dân ở một khu phố được cho là rất yên bình này. Và, khi biết thủ phạm vốn là cán bộ tư pháp tại một phường gần đó thì nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại với chúng tôi, khoảng 0 giờ ngày 17-8-2018, họ bất ngờ nghe thấy những tiếng thét hãi hùng. Khi mọi người có mặt tại nhà số 6, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, trước mắt họ là cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Tại hành lang tầng 1, anh Đặng Văn Trường nằm gục tại chỗ. Sát đó, cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, chị Hoa chỉ còn thoi thóp thở. Mặc dù được người dân khẩn trương đưa đi bệnh viện cấp cứu, song, do vết thương quá nặng, chị Hoa đã tử vong sau đó ít giờ.

Ông Đặng Văn Lạc, bố đẻ của anh Trường (nhà ở sát bên cạnh) cho chúng tôi biết, thời điểm xảy ra vụ án, ông nghe thấy những tiếng động lạ nên đã chạy sang. Khi ông sang đến nơi thì đối tượng vẫn đang giằng co với con trai ông. Cháu Đặng Văn Sơn (con trai anh Trường) thấy bố mẹ bị kẻ lạ mặt tấn công liền kêu cứu, thậm chí còn lấy dao định lao vào đánh lại. Ông Lạc sợ cháu bị sát hại nên đã giữ cháu lại. Ít giây sau, hung thủ nhào qua cửa ngách bỏ trốn.

Ban chuyên án tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo Thượng tá Đoàn Văn Tiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án, lực lượng điều tra hình sự Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt để tổ chức điều tra. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an xác định có nhiều dấu hiệu chứng tỏ đây là vụ án mà ban đầu đối tượng có ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do bị nạn nhân phát hiện nên đã dùng dao sát hại để bỏ trốn.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, ban chuyên án của Công an tỉnh được thành lập do Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên làm trưởng ban.

Cũng theo Cơ quan công an, cùng với việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra đã dựng lên những đặc điểm của đối tượng này. Đó là nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giày cỡ khoảng 40-41 nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có 3 sọc trắng, vùng cổ giày có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Đối tượng Đinh Công Tráng tại Cơ quan điều tra Nhiều cán bộ, trinh sát giàu kinh nghiệm thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã có mặt tại TP Hưng Yên, tham gia phá án. Đồng thời, cán bộ chiến sỹ thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc các Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Hồ sơ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hưng Yên... đã được huy động vào chuyên án. Trong các đợt nghỉ lễ 19-8 và 2-9, 100% quân số của các đơn vị trên đều sẵn sàng tham gia phá án.



Cũng theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, bên cạnh sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quý Vương, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự và một số điều tra viên giàu kinh nghiệm đã nhiều lần có mặt tại Hưng Yên, trực tiếp xuống hiện trường vụ án vào ban đêm để xem xét, đánh giá lại đúng thời gian, không gian, bối cảnh xung quanh hiện trường khi xảy ra vụ án.

Ban chuyên án đã tổ chức rà soát hàng trăm đối tượng trong và ngoài tỉnh có hoạt động trộm cắp, đồng thời cũng tìm hiểu những mâu thuẫn của các nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, kết quả thu được vẫn rất hạn chế. Hai nạn nhân được đánh giá là hiền lành, chịu khó. Chồng ở nhà nuôi lợn, vợ làm may. Hiếm khi người ta thấy anh chị to tiếng với hàng xóm. Việc rà soát đám lưu manh trộm cướp cũng chưa có những manh mối thực sự rõ ràng. Vụ án tưởng chừng lâm vào bế tắc, thì...

Những giây phút “cân não”

Khoảng một tuần sau khi vụ án xảy ra, một tổ công tác qua quá trình rà soát các vụ trộm trên địa bàn phát hiện vụ trộm có thủ đoạn tương tự với vụ án trên. Đêm 27-7-2018, anh H. (là sinh viên mới ra trường, hiện trọ tại khu vực gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên) phát hiện bị mất chiếc điện thoại di động iPhone khi sạc ở đầu giường. (Trong vụ giết người ở phường Nam Tiến, đối tượng cũng mò vào nhà anh Trường, định rút trộm chiếc điện thoại di động đang sạc ở đầu giường thì bị nạn nhân phát hiện).

Từ thông tin trên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra vụ trộm tại phòng trọ của anh H. là đối tượng Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên). Trong danh sách những đối tượng tình nghi của vụ giết người, thì Tráng là một trong những đối tượng nằm đầu bảng.

Khẩn trương tiến hành xác minh những di biến động của đối tượng trước và sau thời điểm xảy ra vụ án, Ban chuyên án nắm được đêm xảy ra vụ án, Tráng không có mặt tại nhà. Sau đó, gã còn mò lên Hà Nội, rồi vòng sang Hải Dương chơi với đám bạn nghiện. Ít hôm sau mới mò về nhà. Đặc biệt, Tráng có những đặc điểm nhân dạng rất giống với đối tượng sát hại vợ chồng anh Trường mà cháu Sơn và ông Lạc mô tả.

Ngày 29-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Công Tráng về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà đối tượng, qua đó thu được dao, quần áo, giày dép và một số tài liệu liên quan. Những con dao dính máu trong nhà đối tượng được gửi đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự.

Do tính chất cấp thiết của vụ án nên các cán bộ của Viện Khoa học hình sự cũng không quản ngày đêm để có kết quả giám định sớm nhất. Kết quả giám định báo về: Trên một con dao thu được tại nhà đối tượng Tráng có ADN của chị Hoa và đối tượng. Khi đó, các lực lượng tham gia phá án mới như trút được gánh nặng đeo đẳng các anh suốt thời gian qua.

Mặc dù đã có những bằng chứng chứng minh hành vi giết người của Tráng, song gã vốn là cử nhân luật - lại có tiền án, tiền sự nên việc đấu tranh để gã khai nhận là một cuộc “đấu trí” hết sức cam go, thậm chí căng thẳng không kém gì quá trình tìm ra và truy bắt đối tượng.

Đôi giày của hung thủ thu được tại hiện trường. Tráng một mực chỉ thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào đêm 27-7. Trước những chứng cứ hết sức khách quan, khoa học mà cơ quan điều tra đưa ra, Tráng vẫn một mực không khai nhận. Trong suốt 3 ngày liên tục các điều tra viên giàu kinh nghiệm của Công an tỉnh Hưng Yên và Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp đấu tranh “cân não” với Tráng, đến sáng 3-9-2018, Tráng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.





Theo đó, do nghiện ma túy, Tráng thường xuyên “đi tuần” vào buổi đêm. Khi phát hiện ngôi nhà nào sơ hở, gã sẽ đột nhập vào trộm cắp các tài sản gọn nhẹ như điện thoại, ví tiền... Trước khi đi, gã luôn thủ sẵn một con dao nhọn để phòng thân.

Đêm hôm đó, Tráng đến khu vực nhà anh Trường. Nhìn qua cổng, Tráng phát hiện cửa ngách không khóa. Tráng lập tức trèo qua cổng, qua cửa ngách, rón rén vào phòng ngủ của anh Trường, chị Hoa và thấy chiếc điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường. Song đúng vào lúc Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc, túm lại. Tráng liền rút dao đâm chị Hoa gục xuống thành giường. Nghe tiếng kêu của vợ, anh Trường tỉnh giấc, lao vào ôm đối tượng giằng co. Tráng đã dùng dao đâm tiếp anh Trường...

Sau khi gây ra vụ án, Tráng mò lên TP Hà Nội gọi điện thoại cho cô người yêu cũ. Gã bịa ra rằng có người quen lên Hà Nội học, nhờ cô này thuê giúp một căn phòng trọ. Tuy nhiên, cô gái đã không nhận lời. Hai ngày tiếp theo, Tráng “dạt” về Hải Dương, tá túc tạm ở nhà một số người bạn. Sau đó, khi gọi điện thoại về cho vợ, thấy tình hình có vẻ “êm êm”, gã liền mò về. Lập tức, vòng vây của lực lượng công an đã siết chặt.

Qua hơn 400 giờ điều tra, truy bắt và đấu trí với Đinh Công Tráng, thủ phạm gây ra vụ án nghiêm trọng đã bị bắt giữ. Đây thực sự là một chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hưng Yên nói riêng, của các lực lượng điều tra hình sự nói chung. Chiến công này được nhân dân trong và ngoài tỉnh hết sức phấn khởi, ghi nhận.

Vết trượt của cán bộ tư pháp

Được biết, Đinh Công Tráng từng là một học sinh giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tráng tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó thi đỗ vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường, Tráng được tuyển vào làm cán bộ tư pháp tại một phường thuộc TP Hưng Yên, thuộc dạng “thu hút” nhân tài.

Tuy nhiên, sau khi đã có công ăn việc làm ổn định, Tráng không chịu rèn luyện tu dưỡng. Và vết trượt đối với gã bắt đầu từ thói ăn chơi sa đọa của mình. Tráng bập vào ma túy, thường xuyên bỏ bê công việc để “bay lắc” với đám bạn nghiện. Mặc dù được gia đình, đồng nghiệp cùng cơ quan nhiều lần khuyên can, động viên, giúp đỡ song Tráng tính nào tật nấy, vẫn không dứt ra được. Và việc gì phải đến cuối cũng đến, Tráng bị sa thải khỏi nơi làm việc.

Năm 2009, Tráng lên Hà Nội xin việc tại một số văn phòng luật tư nhân. Cũng trong thời gian này, Tráng quen với một số cô gái “dịch vụ”, và có quan hệ yêu đương với một cô gái tên H. Khoảng tháng 8-2009, Tráng đã rủ cô gái đi chơi, sau đó hiếp dâm cô gái này và bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng án treo.

Có 2 đời vợ và 2 cô con gái, song, Tráng vẫn giao du, cặp bồ với những cô gái khác. Không có việc làm ổn định, lại thích ăn chơi đàng điếm, không còn cách nào khác, Tráng phải kiếm tiền bằng nghề trộm cắp. Và cuối cùng, gã đã gây ra cái chết cho 2 con người vô tội. Tới đây, chắc chắn gã sẽ phải nhận mức án nghiêm minh của pháp luật.