Đề nghị truy tố hiệu trưởng dâm ô với hàng loạt nam sinh ở trường trung học nội trú

Liên quan đến vụ việc ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường PTTH nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ bị hàng loạt nam sinh tố cáo có hành vi quan hệ tình dục gây chấn động dư luận. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn - Phú Thọ đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện KSND huyện Thanh Sơn truy tố ông My về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại khoản 2, Điều 146, Bộ luật Hình sự với các tình tiết: phạm tội với nhiều nạn nhân, thực hiện nhiều lần và nạn nhân là người được nuôi dưỡng, giáo dục.

Theo đó, bị can Đinh Bằng My (SN 7/5/1961) được Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh phú Thọ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường PTTH nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ kể từ ngày 1/7/2014.

Quá trình điều tra, bị can Đinh Bằng My đã thừa nhận hành vi cầm, vuốt ve dương vật các cháu học sinh của mình.

Trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 12/2018, Đinh Bằng My đã nhiều lần gọi các học sinh nam lớp 7, lớp 8, lớp 9 đang học tại trường PTTH nội trú Thanh Sơn lên phòng làm việc của mình với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập, hỏi thăm về việc gia đình. Sau đó My đưa các em học sinh vào giường ngủ trong phòng làm việc của mình để thực hiện hành vi dâm ô.

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Thanh Sơn, ông My đã có hành vi cầm, vuốt ve bộ phận sinh dục của nhiều nam sinh tại trường. Mỗi lần thực hiện xong dục vọng, ông My thường cho các cháu ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

Kết luận cũng nêu rõ: "Hành vi của bị can là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của các cháu học sinh, gây phản cảm rất lớn trong dư luận xã hội , ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục nói chung, tình hình an ninh trật tự tại địa phương nói riêng. Do đó cần phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để ổn định tình hình dư luận xã hội, làm bài học giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung".

Trước đó, khai báo với cơ quan điều tra, 3 trong số 9 nạn nhân tường trình đã bị ông My đưa bộ phận sinh dục vào miệng, vào hậu môn. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, không có tài liệu chứng minh nên không có căn cứ xử lý ông My về hành vi giao cấu hoặc hành vi quan hệ tình dục khác.