Đau vùng thắt lưng có thể là dấu hiệu cảnh báo một trong những vấn đề sức khỏe nguy hại sau

Đau thắt lưng là những cơn đau thường xuất hiện ở một vị trí hoặc lan sang các vùng lưng lân cận, đau xuống cả hông, đùi và chân. Tình trạng này có thể xảy ra đột ngột hoặc diễn biến âm thầm trong cơ thể, gây khó chịu và cản trở việc cử động hàng ngày. Đặc biệt, nếu không chủ động tìm ra nguyên nhân gây bệnh thì nó có thể kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm như teo cơ, bại liệt...

Dưới đây là một số vấn đề sức khỏe có thể gây ra triệu chứng đau ở vùng thắt lưng mà bạn nên chủ động tìm hiểu ngay.

Thoái hóa cột sống lưng

Qua thời gian, hệ xương khớp của bạn sẽ dần bị thoái hóa, từ đó gây ra những cơn đau thắt lưng âm ỉ. Lúc này, vùng thắt lưng chính là vị trí phải chịu áp lực lớn từ trọng lượng cơ thể. Do vậy, bạn sẽ gặp phải nhưng cơn đau thắt lưng khó chịu, gây bất tiện trong sinh hoạt thường ngày.

Mắc bệnh dạ dày

Tình trạng đau thắt lưng xảy ra cũng có thể là do chứng viêm loét dạ dày, hay hội chứng ruột kích thích. Đi kèm với tình trạng trên còn là các triệu chứng như đau quặn bụng, mệt mỏi, ợ hơi... Do vậy, bạn nên chủ động đi khám từ sớm nếu gặp phải bất kỳ dấu hiệu khác thường nào xung quanh vùng thắt lưng.

Loãng xương

Bệnh loãng xương cũng có thể là nguyên nhân gây đau thắt lưng, và căn bệnh này đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Loãng xương sớm không chỉ làm tổn thương hoặc nứt vỡ một số vùng xương cột sống mà còn gây đau ở vùng thắt lưng.

Mắc bệnh đường tiết niệu

Một số bệnh lý liên quan tới đường tiết niệu như sỏi thận, sỏi tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu... có thể gây đau nhức ở vùng thắt lưng. Thường thì cơn đau sẽ tự biến mất khi bệnh được chữa khỏi hoàn toàn.

Đau thần kinh tọa

Khi dây thần kinh tọa bị chèn ép thì nó cũng có thể gây đau nhức ở vùng thắt lưng hông, kèm theo triệu chứng tê bì dọc từ hông xuống bàn chân. Do đó, bạn nên chú ý nếu thấy đau ở khu vực thần kinh tọa để kịp thời khắc phục bệnh từ sớm.

Viêm khớp dạng thấp

Tình trạng đau thắt lưng do viêm khớp dạng thấp là quá trình xảy ra giữa các cơn đau khi khớp xương bị viêm do ma sát lúc vận động, di chuyển hoặc do yếu tố tuổi tác. Những điều này sẽ góp phần làm suy giảm dịch khớp và khiến bạn bị viêm khớp.