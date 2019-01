Danh tính tài xế lái "xe điên" gây tai nạn trên phố Ngọc Khánh khiến cụ bà tử vong

Chiều tối 19/1, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (thuộc phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị để điều tra, giải quyết vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên phố Ngọc Khánh vào chiều cùng ngày khiến một cụ bà tử vong.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 19/1 tại trước số nhà 168 đường Ngọc Khánh đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô mang BKS 29U-0115 do ông Trần Việt Thắng (SN 1969, trú tại số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đi trên đường Ngọc Khánh theo hướng Giảng Võ- Kim Mã đã va chạm với 1 xe ô tô và 3 xe mô tô, 2 xe đạp và 1 người đi bộ.

Tài xế vụ "xe điên"

Cụ thể, mô tô mang BKS 29Y1-044.07 do anh Trân Hoàn Nam (SN 1990, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển; xe đạp do ông Vũ Văn Tài (SN 1970, trú tại Nam Hải, huyện Nam Trực, Hà Nội) điều khiển; xe mô tô mang BKS 29S4- 6175 do anh Lê Văn Hương (SN 1997, trú tại Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Người đi bộ là cụ bà Nguyễn Thị Liên (SN 1938, trú tại Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá); xe đạp do ông Thomas, quốc tịch Úc, trú tại Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) cầm lái.

Và xe mô tô mang BKS 29G1-641.25 do Đinh Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam); xe ô tô BKS 30E-976.84 do anh Đinh Thiện Anh (SN 1993, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn liên hoan đã khiến 1 người chết tại chỗ và 1 người bị thương phải đi đi cấp cứu. Cụ thể, người chết tại chỗ là cụ bà Nguyễn Thị Liên. Anh Trần Hoài Nam bị thương phải đi cấp cứu và các phương tiện hư hỏng.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, lái xe đã phóng xe với tốc độ cao, lao vào các phương tiện và cụ bà đi bộ trên đường, khiến tử vong. Sau khi bước khỏi xe, tài xế đã khóc rưng rức và trên mặt bị xây xước, người dân phải sơ cứu giúp.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp nhận và thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định.