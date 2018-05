Đánh bật "thánh nhạc số" nghi gian lận và girlgroup gây sốt, TWICE giành cúp đầy thuyết phục

Trên chương trình âm nhạc Inkigayo lên sóng vào Chủ Nhật 6/5, TWICE đã giành No.1 với "What Is Love?", đánh bật hai đối thủ Nilo và MOMOLAND. Đây là chiến thắng liên tiếp thứ ba của TWICE trên Inkigayo, nâng tổng số cúp các cô gái thu hoạch nhờ "What Is Love?" lên con số 12. Do đã kết thúc quảng bá, các cô gái nhà JYP không có mặt để nhận cúp vào hôm nay.



Bên cạnh việc bàn về chiến thắng của TWICE, Kpop fan cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc MOMOLAND vẫn trụ trong top 3 với "Bboom Bboom" cho đến ngày hôm nay dù đã khép lại chiến dịch quảng bá từ lâu. Trong khi đó, "thánh nhạc số" bị nghi gian lận Nilo thì vẫn chễm chệ trên top đầu mặc cho những tranh cãi giữa dân tình với công ty quản lý. Cũng phải nói thêm rằng cho đến thời điểm hiện tại, phía công ty quản lý của Nilo vẫn chưa đưa ra được bất cứ bằng chứng gì chứng minh cho sự vô tội của mình.

TWICE giành No.1 trên Inkigayo 6/5

Nguồn: SP