Kpop fan bùng nổ trước sân khấu quá chất của "G-Dragon thế hệ mới"

Trên Breakers (Show mới của Mnet, nơi mà các ca sỹ kiêm nhạc sỹ phải sáng tác bài hát theo chủ đề được đưa ra) ngày 4/4 mới đây, Hui (PENTAGON) đã đem đến ca khúc do chính anh tự tay sáng tác – "Navigation". Được biết, thành viên PENTAGON không đi cùng chương trình ngay từ tập đầu tiên, anh chỉ mới bắt đầu ghi hình từ vòng 2. Do đó, sự xuất hiện của Hui khiến các thí sinh khác cũng như khán giả vô cùng tò mò về âm nhạc của anh, nhất là khi idol luôn bị đánh giá ở mảng sản xuất bài hát.



Màn trình diễn "Navigation" của Hui sau khi lên sóng đã giúp anh nhận được vô vàn lời khen ở giọng hát, tài năng sáng tác cùng khả năng làm chủ sân khấu. Khi Hui được hỏi về quá trình sản xuất và sự khác nhau giữa việc làm nhạc cho nhóm và ca sỹ solo, anh đáp rằng: "Vì tôi không phủ nhận được chuyện mình là một thần tượng, nên tôi phải luôn nghĩ về các khía cạnh của màn trình diễn khi viết nhạc. Tôi phải luôn nghĩ những màu sắc nào mà mình cảm thấy ngay khi xem và nghe những sân khấu đó… Và đó cũng là những điều tương tự tôi làm khi viết những ca khúc solo cho mình."

"Navigation" – Hui (PENTAGON)

Hui là một trong số những thần tượng thế hệ mới được đánh giá cao ở khả năng sáng tác. Anh là chủ nhân một số ca khúc nổi tiếng gần đây như "Energetic" (Wanna One), "Never" (Produce 101 mùa 2). Hui cũng thường xuyên sản xuất nhạc cho PENTAGON, điển hình là các bài hát như "Shine", "Runaway" và "Like This". Với tài năng khủng của mình, nam thần tượng được khán giả dự đoán sẽ sớm trở thành nghệ sỹ tài năng như G-Dragon trong tương lai.

Nguồn tham khảo: AK