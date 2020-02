Đăng sai sự thật về dịch corona để câu like, hot girl xin giảm tiền phạt

Ngày 7-2, tin từ Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tỉnh này xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Bích Tuyền (SN 1998; ngụ phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch cúm do virus corona gây ra.

Bích Tuyền (trái) và Như Ý tại buổi làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: Hiền Đệ

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 31-1, trong lúc dùng mạng xã hội (facebook) để đăng thông tin bán hàng online thì Tuyền đã sử dụng tài khoản cá nhân tên "Bích Tuyền" đăng tải bài viết phản ánh không đúng sự thật có liên quan đến dịch cúm do virus corona gây ra tại TP Rạch Giá.

Tuyền thừa nhận, mục đích đăng tải bài viết trên chỉ để câu like và chia sẻ với bạn bè mà không hề nghĩ đến việc đăng tải thông tin sai sự thật của mình có thể gây lo lắng trong cộng đồng. Do đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hot girl này với số tiền 12,5 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào sáng 6-2, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Như Ý (SN 2000; ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) với số tiền 12,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội (facebook) về dịch cúm do virus corona gây ra.

Trên trang cá nhân của mình, Ý viết "Sợ quá vì Bệnh viện Đa khoa Rạch Giá vừa nhập 1 ca nhiễm virus corona và muốn về nhà…". Qua làm việc với cơ quan công an, hot girl này cũng khai nhận việc đăng thông tin sai sự thật như thế chỉ vì mục đích câu like nên xin giảm bớt số tiền phạt nhưng không được chấp thuận.

