Dàn sao "Zack và Cody" sau 7 năm: 2 anh em đều có bạn gái đẹp ngất ngây, London Tipton hẹn hò một sao cực nổi tiếng

Trong số các bộ phim truyền hình trên Disney Channel, "Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody" có lẽ là tác phẩm nổi bật nhất chiếm được nhiều sự quan tâm của các khán giả trẻ. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của 2 anh em sinh đôi tinh nghịch tuy đơn giản nhưng mang đầy tính giải trí, giúp cho khán giả có những phút giây tươi cười xua tan mệt mỏi sau khoảng thời gian làm việc, học tập.

Tập cuối của "The Suite Life on Deck" phát sóng vào năm 2011, tức cách đây 7 năm. Cuộc sống và sự nghiệp của các diễn viên trong phim giờ đây cũng đã có nhiều sự thay đổi, người vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giải trí, còn người thì đã chọn hướng đi khác cho mình.

Dylan Sprouse

"Zack" hiện nay bên bạn gái Barbara Palvin.

Sau nhiều năm diễn vai cậu anh Zack, Dylan Sprouse đã vào đại học. Anh tốt nghiệp Đại học New York ngành video games và từng làm công việc tiếp đón khách ở nhà hàng. Sau khi tốt nghiệp, Dylan lại theo đuổi đam mê sản xuất bia và làm trong nhà máy cất rượu bia Kings County.

Năm 2016, Dylan hợp tác cùng người bạn thời đại học Matt Kwan và ngôi sao phim "Sonny With A Chance" Doug Brochu thành lập công ty sản xuất bia riêng. Dylan có đam mê muốn mang loại bia làm từ mật ong đến mọi ngôi nhà và nhà hàng ở New York. Xưởng sản xuất bia của anh chàng đã được mở vào năm 2017 tại khách sạn William Vale.

Mặc dù đã từ bỏ showbiz, nhưng hiện nay nam diễn viên 26 tuổi lại hẹn hò với một siêu mẫu cực nổi tiếng trong làng thời trang thế giới - Barbara Palvin, chân dài được các fan thời trang và Victoria's Secret vô cùng yêu thích. Tin đồn họ yêu nhau rộ lên từ hồi tháng 7 năm nay. Những tuần sau đó, Barbara đã chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên Dylan xác nhận tin này. Họ cũng công khai sánh đôi tại Tuần lễ thời trang New York vừa qua.

Bạn gái hiện tại của Dylan chính là Barbara Palvin - chân dài đình đám làng mốt được hàng triệu fan hâm mộ.

Cặp đôi Dylan Sprouse - Barbara Palvin tại Tuần lễ thời trang New York cách đây vài hôm.

Những hình ảnh tình cảm vô cùng dễ thương của hai ngôi sao trẻ.

Cole Sprouse

Sau khi bộ phim "The Suite Life on Deck" kết thúc, Cole Sprouse cùng vào Đại học New York với anh trai Dylan nhưng theo đuổi chuyên ngành khảo cổ học. Năm 2015, hai anh em sinh đôi tốt nghiệp cùng lúc. Trong khi Dylan rời bỏ showbiz, thì Cole lại tiếp tục dấn thân vào công việc diễn xuất.

Năm 2017, nam diễn viên 26 tuổi chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn Jughead Jones trong phim truyền hình dài tập "Riverdale".

Cole Sprouse quay lại với diễn xuất trong phim "Riverdale".

Cũng qua bộ phim này, Cole đã gặp được bạn gái hiện tại của mình, đó là cô bạn diễn Lili Reinhart trẻ hơn anh 4 tuổi. Sau nhiều tháng bị đồn hẹn hò, vào tháng 4 năm nay, cặp đôi đã công khai ôm hôn tình cảm trên phố Paris và sánh đôi tại sự kiện Met Gala.

Cole Sprouse bên cô bạn gái xinh đẹp Lili Reinhart.

Brenda Song

Brenda Song được nhiều fan yêu thích qua vai diễn tiểu thư nhà giàu London Tipton ngố ngố mà lại hài hài cực dễ thương. Cô sinh năm 1988 trong một gia đình người Mỹ gốc H'Mông. Sau khi "The Suite Life on Deck" kết thúc, Brenda đã tiếp tục diễn vai chính trong các phim truyền hình "Dads", "Pure Genius" và một số phim điện ảnh như "The Social Network", "Changeland".

Qua bộ phim "Changeland", Brenda Song đã gặp được người bạn trai hiện giờ của mình, đó là nam diễn viên đình đám một thời của phim "Ở nhà một mình" - Macaulay Culkin. Kể từ khi thành đôi với Brenda vào tháng 10 năm ngoái, Macaulay đã trở nên hồng hào khỏe mạnh hơn, khác hẳn với thời điểm gầy gò hốc hác vì nghiện ngập.

"London Tipton" đang hẹn hò với ngôi sao nổi tiếng của phim "Ở nhà một mình".

Ashley Tisdale

Nhân vật cô bán kẹo Maddie của Ashley Tisdale chỉ xuất hiện trong phần phim "The Suite Life of Zack & Cody", kết thúc phát sóng vào năm 2008. Sau tác phẩm này, Ashley tiếp tục gặt hái thành công với phim "High School Musical" và lồng tiếng trong "Phineas & Ferb".

Rời khỏi Disney, Ashley Tisdale lại theo đuổi con đường diễn xuất tuy không đình đám như xưa. Tác phẩm mà cô tham gia sau này có các series "Hellcats", "Clipped" và phim điện ảnh "Scary Movie 5", "Amateur Night".

Về đời tư, nữ diễn viên hiện đã kết hôn với nam ca sĩ Christopher French. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2014.

Ashley Tisdale bên người chồng Christopher French.

Debby Ryan

Nhân vật Bailey của Debby Ryan thì xuất hiện kể từ phần phim "The Suite Life on Deck" như để thay thế cô bán kẹo Maddie. Ngoài vai diễn này, cô cũng được nhiều khán giả Disney yêu thích qua phim điện ảnh "16 Wishes", "Radio Rebel" và series phim hài "Jessie".

Năm 2013, Debby còn thành lập một ban nhạc có tên The Never Ending. Nhóm từng lưu diễn ở Bắc Mỹ cùng nhóm Fifth Harmony.

Hiện tại, Debby đang được chú ý qua vai chính trong series phim "Insatiable" trên Netflix.

Về đời tư, Debby Ryan đang hẹn hò với tay trống Josh Dun của nhóm Twenty One Pilots, nhóm nhạc nổi tiếng qua bản hit "Stressed Out". Cặp đôi từng có thời gian chia tay nhưng đã xác nhận tái hợp hồi tháng 8 vừa qua.