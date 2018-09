24 cách kiếm tiền siêu khủng của các chị em xinh đẹp nhà Kardashian

Khi tạp chí Forbes công bố tin Kylie Jenner đã xây dựng được gia tài 900 triệu đô (21 ngàn tỷ đồng) chỉ trong chưa đầy 3 năm, ai nấy cũng sốc vì tài sản đồ sộ của gia đình Kardashian/Jenner. Mặc dù Kim Kardashian vốn thường khoe khoang cuộc sống sang chảnh của mình, nhưng một số người vẫn chưa hiểu họ lấy đâu ra lắm tiền đến vậy. Kể từ khi show truyền hình "Keeping Up with the Kardashians" ra mắt và giúp gia đình họ được biết đến, cuộc sống của các thành viên đã được bao nhiêu người mơ ước, từ những ngôi biệt thự khổng lồ, các chuyến du lịch sang chảnh và mua sắm hàng hiệu.

24. Thu nhập từ show truyền hình thực tế

Năm 2014, trang TV Guide đưa tin rằng series truyền hình "Keeping Up with the Kardashians" mang về doanh thu tới 10 triệu đô mỗi tập. Thời điểm đó, các thành viên Kim, Kris, Caitlyn, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie và Scott được trả thù lao 500.000 đô (11 tỷ đồng) mỗi người cho mỗi tập.

23. Kourtney kiếm triệu đô từ quảng cáo

Tuy chỉ quảng cáo cho những sản phẩm ít tên tuổi, nhưng chị cả Kourtney Kardashian lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì số tiền cô kiếm được. Hollywood Reporter từng công bố thu nhập của Kourtney trong năm 2016, 1 triệu đô (23 tỷ đồng) trong đó là từ việc quảng cáo vitamin, trà giảm cân, quần áo...

22. Kiếm thêm từ các show truyền hình spin-off

Từ thành công của show chính "Keeping Up with the Kardashians", các chị em lại quay thêm những show spin-off (những show phụ ăn theo) như "Kourtney & Kim Take Miami", "Kourtney and Kim Take New York", "Kourtney and Khloe Take The Hamptons", "Khloe & Lamar", "Rob & Chyna". Vừa làm ngôi sao trong show, vừa làm giám đốc sản xuất, họ có thêm nguồn thu nhập khủng từ công việc này.

21. Hợp tác thời trang

Năm 2011, Kourtney, Khloe và Kim hợp tác với hãng Sears tung ra bộ sưu tập Kardashian Kollection. Tuy gặp phải thất bại, nhưng chỉ trong năm 2013, các chị em đã thu về số tiền tới 30 triệu đô (gần 700 tỷ đồng).

20. Quảng cáo nhãn hàng trên mạng xã hội

Tưởng như các chị em chỉ đơn giản lên mạng xã hội chia sẻ với người hâm mộ về sản phẩm yêu thích của họ, nhưng thực tế là họ đều được trả tiền để nói về những sản phẩm này. Năm 2015, Kim Kardashian từng dính vào rắc rối khi đăng quảng cáo về một loại thuốc chống nôn buổi sáng, nhưng không đề cập đến những rủi ro khi sử dụng. Cô sau đó đã phải gỡ bài đăng xuống.

19. Thu nhập từ nước hoa



Kim Kardashian là thành viên đặc biệt thành công ở lĩnh vực này. Khi nhãn hiệu KKW Beauty của cô tung ra dòng nước hoa đầu tiên - Crystal Gardenia, sản phẩm đã cháy hàng chỉ sau 6 ngày. Sản phẩm nước hoa gần đây nhất Kimoji thì đạt được doanh thu tới 1 triệu đô (23 tỷ đồng) chỉ sau 1 phút.



18. Cát-sê trên các show truyền hình

Ngoài "Keeping Up with the Kardashians", họ còn tham gia nhiều công việc khác trong lĩnh vực truyền hình. "Mẫu hậu" Kris tổ chức talkshow riêng, Kim tham gia "Dancing with the Stars", Khloe Kardashian làm dẫn chương trình season 2 của cuộc thi The X Factor và xuất hiện trong The Apprentice.

17. Gia tài nền tảng của người cha Robert Kardashian

Ngay từ trước khi "Keeping Up with the Kardashians" được phát sóng, Kardashian vốn đã là một gia đình giàu có. Robert Kardashian là một luật sư tài năng, nổi tiếng nhất với vụ bào chữa tội giết vợ của cầu thủ O.J. Simpson. Khi qua đời vì căn bệnh ung thư thực quản vào năm 2003, Robert để lại cho gia đình số quỹ đến 100 triệu đô.

16. Tiền công dự sự kiện cao ngất trời

Kim từng được trả tới 50.000 đô (1,1 tỷ đồng) để dự sự kiện khai trương một cửa hàng Topshop ở Los Angeles. Còn khi đi dự bữa tiệc mừng giao thừa tại hộp đêm 1Oak ở Las Vegas, cô kiếm được đến 300.000 đô (gần 7 tỷ đồng).

15. 500.000 đô chỉ để gặp gỡ một doanh nhân người Úc

Năm 2014, Kim Kardashian được trả số tiền khổng lồ 500.000 đô (11 tỷ đồng) để đi bên doanh nhân Richard Lugner tham dự sự kiện Vienna Ball.

14. Bán đồ dùng rồi trên mạng

Trang Cosmopolitan đưa tin, thời điểm tháng 2/2013 - tháng 2/2014, gia đình Kardashian đã bán thành công 2.000 món đồ trên eBay, thu về số tiền đến 277.469,60 đô (6,4 tỷ đồng) từ việc bán đấu giá.

13. Hàng triệu đô-la từ game điện thoại

Năm 2015, game "Kim Kardashian: Hollywood" đạt được doanh thu tới 71,8 triệu đô. Theo tạp chí Forbes, Kim có được thu nhập trước thuế đến 52,5 triệu đô trong thời gian tháng 6/2014 - tháng 6/2015.

12. Sách ảnh selfie

Năm 2015, Kim Kardashian phát hành cuốn sách 352 trang chỉ gồm... ảnh selfie của cô. Với đơn giá 19,95 đô, cuốn sách bán được tới 125.000 bản chỉ trong năm đầu tiên, mang về doanh thu khoảng 2,4 triệu đô.

11. Các mặt hàng in ấn thương hiệu riêng

Năm 2016, cô út Kylie Jenner kiếm được tới 10 triệu đô (230 tỷ đồng) từ những sản phẩm in ấn hình ảnh thương hiệu riêng của cô, từ ốp lưng điện thoại đến áo khoác bomber và lịch có ảnh Kylie.

10. Thù lao quảng cáo của Khloe

Năm 2016, Khloe Kardashian đã kiếm được tới 15 triệu đô (350 tỷ đồng) từ việc quảng cáo online và hợp tác với một nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

9. Ảnh Instagram của Kendall

Kendall Jenner từ khi mới nổi đã được nhiều công ty đánh giá là người mẫu lý tưởng để nhắm vào đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Trang Hollywood Reporter từng cho biết, cô yêu cầu tiền thu lao đến 370.000 đô (8,6 tỷ đồng) cho một post quảng cáo.

8. Hợp đồng người mẫu của Kendall

Kendall đã nhanh chóng thống trị làng thời trang và trở thành gương mặt được nhiều công ty mời về quảng cáo. Năm 2016, Forbes thống kê thu nhập của cô là 10 triệu đô, năm 2017 thì lên tới 22 triệu đô.

7. Tiền lãi bán nhà của Kendall

Cặp đôi Emily Blunt và John Krasinski từng bán nhà của họ với giá 6,95 triệu đô, nhưng Kendall đã hời khi mua lại với giá chỉ 6,5 triệu đô. Sau khoảng 1 năm, cô nàng đã rao bán lại ngôi nhà và bán được với giá 6,85 triệu đô.

6. Tiền lãi bán nhà của Kylie

Ngôi nhà đầu tiên của Kylie mua có giá 2,7 triệu đô nhưng cô đã bán lại được với giá 3,15 triệu đô. Ngôi nhà thứ hai thì từng được cô mua với giá 4,5 triệu đô và bán lại với giá 5,4 triệu đô.

5. Dòng mỹ phẩm trang điểm của Kim

Business Insider từng đưa tin rằng dòng sản phẩm KKW Beauty bán được tới 300.000 sản phẩm contour và highlight kits chỉ trong ngày đầu tiên ra mắt, đạt doanh thu tới 14,4 triệu đô.

4. Ứng dụng cá nhân

Những ứng dụng này bao gồm những dòng nhật ký, những đoạn video, những cảnh hậu trường của các chị em dành cho fan cuồng nhiệt. Theo Apptopia đưa tin, ứng dụng của Kylie được tải về đến 1,75 triệu lượt chỉ trong tuần đầu tiên, mang về doanh thu 400.000 đô. Còn ứng dụng của cô chị Khloe cũng đạt được doanh thu 150.000 đô trong tuần đầu.

3. Đám cưới của Kim với người chồng thứ hai



Khi Kim Kardashian bắt đầu hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries, đã có nhiều người chỉ trích đây không phải là tình yêu thật. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản Kim dùng chính tình yêu và đám cưới rình rang làm công cụ quảng cáo kiếm tiền. Đám cưới của cô đã được quay phim lại và tổng hợp thành một chương trình đặc biệt có 2 phần, mang tên "Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event" (Đám cưới cổ tích của Kim: Một sự kiện trọng đại của nhà Kardashian). NBC đưa tin rằng Kim kiếm được tới 18 triệu đô từ việc cấp bản quyền, quảng cáo nhãn hàng và những hợp đồng phát sóng.

2. Những dòng tweet của Kourtney

Là thành viên ít được chú ý trong gia đình, nhưng Kourtney vẫn có cách kiếm thu nhập từ việc quảng cáo online. NBC đưa tin, cô thu về tới 15.000 đô (350 triệu đồng) cho mỗi dòng tweet.

1. Dòng mỹ phẩm của Kylie và doanh thu không thể tin được

Từng là cô em út mờ nhạt trong show truyền hình của gia đình, nhưng càng lớn Kylie Jenner lại càng trở nên quyền lực. Khi cô phát hành sản phẩm son môi Lip Kits thông qua công ty mang tên mình Kylie Cosmetics, nó đã trở nên vô cùng đắt khách. Mới năm nay, tạp chí Forbes đã đưa Kylie lên trang bìa và khen ngợi thành tích kinh doanh của cô khi xây dựng được đế chế trị giá hơn 900 triệu đô.