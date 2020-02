Dàn cast cực phẩm của Người Thầy Y Đức 2: Cặp mỹ nam hot nhất đều suýt làm idol, hai chị đẹp y khoa chuẩn "thú dữ" của showbiz Hàn

Gây chú ý nhất màn ảnh Hàn với con số rating ấn tượng đã vượt mốc 20% hiện nay chính là Romantic Doctor, Teacher Kim 2 (Người Thầy Y Đức 2) của SBS. Không chỉ thu hút sự chú ý với nội dung xịn xò không kém cạnh mùa đầu tiên, Người Thầy Y Đức 2 còn gây sốt với dàn diễn viên trẻ được dẫn dắt bởi "trùm diễn xuất" sư phụ Kim - Han Suk Kyu. Nếu như mùa một đều là những gương mặt quen thuộc của truyền hình Hàn như Yoo Yeon Seok, Seo Hyun Jin hay Yang Se Jong, mùa hai lại là sự "xâm lấn" của những cái tên mới nổi của truyền hình Hàn, tiêu biểu nhất chính là cặp đôi chân dài Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong vai chính.

Dàn cast chủ chốt của Người Thầy y Đức 2.

1. Ahn Hyo Seop và Kim Min Jae: Đều từng là thực tập sinh idol, bỏ "nghề" rồi rẽ ngang sang diễn xuất

Một điều khá bất ngờ dành cho fan mới "lọt hố" hai chàng bác sĩ Seo Woo Jin và y tá Park Eun Tak: Ahn Hyo Seop và Kim Min Jae đều từng là thực tập sinh idol trước khi chính thức bước chân vào con đường diễn xuất như hiện tại. Sinh ra tại Hàn Quốc nhưng chuyển tới Canada sinh sống cùng gia đình, Ahn Hyo Seop đã trở về Hàn một mình để theo đuổi đam mê. Là thành viên của nhóm nhạc dự án One O One dưới trướng Starhaus Entertainment, Ahn Hyo Seop từng suýt "debut" cùng GOT7 của JYP Entertainment sau một thời gian làm thực tập sinh.

Ahn Hyo Seop suýt trở thành một thành viên của GOT7, nam diễn viên trẻ là một trong những thành viên đình đám trong hội bạn thân khủng của Jackson (GOT7).

Ahn Hyo Seop lần đầu bước chân vào sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim ngắn tập đặc biệt Splash Splash Love (Tình Yêu Bóng Nước). Trong những năm tiếp theo, anh chàng tiếp tục gây ấn tượng với nhiều dự án ấn tượng như Queen of The Ring, Still 17, Father Is Strange và vai chính đầu tay trong Abyss (Viên Đá Bí Ẩn) cùng Park Bo Young.

Trong khi đó, Kim Min Jae đã có 4 năm thực tập dưới trướng CJ E&M với vị trí rapper, anh chàng cũng từng tham gia chương trình sống còn dành cho rapper lớn nhất Hàn Quốc Show Me The Money 4 và thu hút sự chú ý trước khi chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn xuất.

Kim Min Jae luôn nổi tiếng với khả năng rap thần sầu cùng kĩ năng nhảy không kém dàn idol nổi tiếng xứ Hàn hiện tại dù là diễn viên. Ít ai biết rằng anh chàng đã từng có 4 năm thực tập dưới trướng CJ E&M.

Sau hai năm bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, Kim Min Jae lần đầu ghi dấu ấn với vai y tá Park trong Người Thầy Y Đức mùa 1 năm 2016. Cùng năm, sự xuất hiện đặc biệt trong bom tấn Goblin đài tvN với vai kiếp trước của thần chết Lee Dong Wook đã khiến anh chàng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Kim Min Jae cũng gây chú ý với vai cậu ấm trong The Great Seducer (Kẻ Quyến Rũ Đại Tài) trước khi có vai chính đầu tay trong Sạp Mai Mối Joseon và màn tái xuất mùa 2 của Người Thầy Y Đức.

2. Lee Sung Kyung: Người mẫu đá chéo sang diễn xuất đầu tiên của YG

Gây chú ý không kém hai chàng mỹ nam chính là "chị đại" chân dài Lee Sung Kyung của YG, nữ diễn viên trẻ ghi dấu ấn đậm nét qua hai vai diễn "mỹ nữ điên" Baek In Ha của Cheese In The Trap (Bẫy Tình Yêu) và "tiên nữ cử tạ" Kim Bok Joo. Đa tài không kém hai chàng mỹ nam, Lee Sung Kyung sở hữu giọng hát ngọt ngào khiến dân tình ngã ngửa vì khi xuất hiện trên King of Masked Singer. Đó là chưa kể Lee Sung Kyung là một trong những người mẫu hàng đầu của YG Kplus - công ty người mẫu dưới trướng YG hàng đầu xứ Hàn. Nữ diễn viên trẻ cũng là gương mặt người mẫu đầu tiên của YG Kplus đá chéo sang diễn xuất, mở đường cho nhiều gương mặt nổi bật sau này như Nam Joo Hyuk, Jang Ki Yong,...

Lee Sung Kyung nổi tiếng với sự nghiệp người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất với vai đầu tiên trong Chỉ Có Thể Là Yêu.

Trong hai năm đầu lấn sân sang diễn xuất, Lee Sung Kyung đã nắm trong tay vai chính đầu tiên trong phim dài tập đài MBC.

Cùng Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo và About Time trước khi góp mặt trong Người Thầy Y Đức 2.

3. Diễn viên gạo cội Han Suk Kyu: "Bảo chứng" từ chất lượng tới rating phim Hàn

Nhắc tới phim của nam diễn viên gạo cội Han Suk Kyu, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng trên mọi phương diện: từ chất lượng tới diễn xuất, tương tác với các bạn diễn đều thuộc diện cực phẩm. Với tác phẩm đầu tay từ năm 1990, Han Suk Kyu từng bước khẳng định bản thân trên đấu trường diễn viên cùng tài năng ấn tượng. Nam diễn viên từng tạm dừng hoạt động từ năm 1999 vì vấn đề cá nhân, chính thức trở lại trong 4 năm sau đó và làm việc mà không có công ty chủ quản.

2006 được biết tới là năm bận rộn nhất của Han Suk Kyu khi có tới 3 phim điện ảnh công chiếu tại rạp.

Chính thức kí hợp đồng với KM Culture agency năm 2006, Han Suk Kyu trở lại với guồng làm việc bận rộn với 3 phim điện ảnh trong cùng một năm và tiếp tục hoạt động chăm chỉ trên màn ảnh rộng cho đến tận bây giờ. Là "bảo chứng" chất lượng trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn, Han Suk Kyu chưa từng khiến khán giả thất vọng với loạt phim truyền hình đình đám, nổi tiếng nhất chính là siêu phẩm Người Thầy Y Đức đã chính thức tái xuất với mùa 2.

Nam diễn viên gạo cội Han Suk Kyu chính là một trong những nhân vật "bảo chứng" phim truyền hình Hàn.

4. Hai tân binh mới nổi: Bora (Sistar) và So Ju Yeon



Bên cạnh dàn cast chủ chốt, hai cô nàng bác sĩ Yoon Ah Reum (So Ju Yeon) và y tá Joo Young Mi (Bora) cũng thu hút sự chú ý không kém cạnh vì mối tình tay ba với chàng y tá Park. Nếu như Bora đã là cái tên "máu mặt" của showbiz Hàn, thành viên của một trong những nhóm nhạc đình đám nhất những năm 2010 Sistar, So Ju Yeon lại là gương mặt mới nổi của truyền hình Hàn với vài vai nhỏ trong một số dự án phim trước đó. Người Thầy Y Đức 2 chính là vai diễn nổi tiếng nhất của So Ju Yeon cho đến thời điểm hiện tại. Cô nàng cũng từng gây chú ý khi đảm nhiệm vai chính trong webdrama Not Alright But It's Alright của Playlist Global đình đám xứ kim chi.

Bora thời kì hoàng kim cùng Sistar.

So Ju Yeon vẫn còn là tân binh khi bước vào ngành giải trí khá muộn so với các đồng nghiệp cùng tuổi.

Người Thầy Y Đức 2 tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình SBS.