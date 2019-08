Đâm chém tài xế "xe ôm" gần 10 nhát dao, kẻ thủ ác ra đầu thú theo lệnh "nã" về tội trộm cắp

Ngày 27-7, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, nhận được thông tin về vụ cướp tài sản của tài xế “xe ôm”, xảy ra khoảng 8h cùng ngày, tại địa bàn thôn 4, xã Ba Trại. Nạn nhân trong vụ án là anh Khuất Tiến Tân (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội), đã bị kẻ thủ ác đâm, chém gần 10 nhát dao.

Đối tượng Nguyễn Văn Anh

Diễn biến sự việc được cơ quan Công an xác định sơ bộ như sau: trước thời điểm xảy ra vụ án, anh Tân như thường lệ đỗ xe máy ở khu vực vườn hoa chéo bến xe Sơn Tây. Sau đó, có 1 nam thanh niên đến thuê chở lên huyện Ba Vì.

Đến địa phận thôn 4, xã Ba Trại, khách bảo anh Tân dừng xe đứng chờ ngoài đường, rồi đi bộ vào con ngõ gần đó chừng vài phút và quay ra. Ít phút khi ngồi lên xe, vị khách bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, sườn anh Tân. Bị đau nhưng người lái “xe ôm” vẫn cố gắng chống đỡ, hô hoán. Đối tượng buộc phải bỏ lại con dao cùng chiếc túi xách của mình bỏ chạy.

Thông tin về vụ cướp manh động được Công an huyện Ba Vì thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, với một trong những vật chứng quan trọng là chiếc túi xách mà đối tượng gây án bỏ lại hiện trường, đựng một số giấy tờ liên quan đến việc cầm cố chiếc xe máy BKS: 37M1 - 248... của anh L.V.K (SN 1991, quê quán Nghệ An; đang trú tại TP. Hải Dương).

Tiếp nhận đề nghị phối hợp điều tra vụ án từ Công an huyện Ba Vì, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã khẩn trương rà soát, và ghi nhận sự bất thường từ 1 đối tượng vừa ra đầu thú theo quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Đó là Nguyễn Văn Anh (SN 1996, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

23 tuổi nhưng tên này có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 3-2019. Thời gian ngắn sau khi trở về cộng đồng, Nguyễn Văn Anh phạm tội trộm cắp và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Ngày 28-7, đối tượng tự đến CATP Hải Dương đầu thú, và đã bị CQĐT thực hiện biện pháp tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương quyết định trích xuất đối tượng để làm rõ những dấu hiệu nghi vấn này, nhất là những đặc điểm nhận dạng tương đối trùng khớp với vụ cướp ở thôn 4 xã Ba Trại.

Tỏ ra “ngơ ngác” trước thông tin vụ cướp tài sản “xe ôm”, cuối cùng, Nguyễn Văn Anh đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi gây ra vụ án trộm cắp tài sản tại địa bàn TP Hải Dương, đối tượng trốn khỏi địa phương, ra Hà Nội sống lang thang.

Khoảng 8h ngày 27-7, kẻ trốn truy nã đi bộ đến khu vực vườn hoa chéo bến xe Sơn Tây, rồi gặp và thuê anh Khuất Tiến Tân chở đi Ba Vì. Không thực hiện được đến cùng hành động phạm tội, trên đường trốn chạy, ngang qua 1 nhà dân ở thôn 2, xã Ba Trại, tên cướp phát hiện và lấy trộm chiếc xe máy đang cắm chìa khóa điện. Chiếc xe này đã được Nguyễn Văn Anh mang đến nhà người quen ở xã Xen Chiểu, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cất giấu.

Nhằm trốn tránh, che giấu tội ác, đối tượng Anh nghĩ ra thủ đoạn tinh quái; ngày 28-7 đến CATP Hải Dương đầu thú theo Quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, ý đồ của kẻ thủ ác đã bị lộ. CQĐT Công an TP Hải Dương đang phối hợp cùng Công an huyện Ba Vì điều tra mở rộng vụ án.