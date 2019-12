Đại gia bất động sản mới của Kbiz: Tài tử So Ji Sub bất ngờ bán toà nhà ở Gangnam với giá “trên trời”, lãi tận 47 tỷ đồng

Mới đây, rất nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam tài tử So Ji Sub đã tiến hành bán tòa nhà ở Gangnam với giá 31,7 tỷ won (khoảng hơn 617 tỷ đồng), lãi 47 tỷ đồng. Được biết, đây là tòa nhà có quy mô khá lớn với tận 3 tầng hầm và 15 tầng trên mặt đất.

So Ji Sub bất ngờ bán tòa nhà ở Gangnam và thu về số tiền khổng lồ

Ngoài ra, các nguồn tin cho hay, So Ji Sub đã ký hợp đồng mua bất động sản trên với 29,3 tỷ won (khoảng hơn 570 tỷ đồng) vào tháng 6 năm ngoái và hoàn tất việc thanh toán toàn bộ chi phí vào tháng 10 cùng năm. Việc bán tòa nhà diễn ra lần đầu tiên sau hơn 1 năm.

Các nhà môi giới nhận thấy So Ji Sub đã kiếm được một khoản tiền lãi sau khi xem xét các chi phí và thuế khác. Về lý do nam tài tử đi đến quyết định bán tòa nhà, các nhà phân tích cho biết hệ số gánh nặng lãi vay lớn là do gia tăng tỷ lệ trống trong các vị trí tại tòa nhà.

Không chỉ nổi danh nhờ sở hữu gia tài với rất nhiều tác phẩm truyền hình đình đám, So Ji Sub còn được biết tới là đại gia bất động sản ngầm của showbiz Hàn. Tháng 11 năm ngoái, So Ji Sub đã mua một căn hộ trong "Hannam Hill" - khu căn hộ phức hợp sang trọng bậc nhất xứ Hàn nằm ở Hannamdong, quận Yongsan, Seoul. Hannam Hill được biết đến là khu chung cư đắt đỏ, đây cũng là nơi ở của các ngôi sao nổi tiếng như Ahn Sung Gi, Han Hyo Joo, ca sĩ Lee Seung Chul và nhóm nhạc quốc tế BTS. Được biết căn hộ của So Ji Sub có giá lên tới 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng).

Nguồn: Allkpop