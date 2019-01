Đà Nẵng: 2 xe máy va chạm trong đêm, 1 người tử vong

Sáng 24/1, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xác nhận, thi thể nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tối 23/1 đã được đưa về nhà để lo hậu sự.



Nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Tâm (SN 1968, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 23/1, anh Tâm điều khiển xe máy hiệu Wave Alpha màu đỏ mang BKS 43S3-166... lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), hướng từ khu vực đường Nguyễn Đình Tứ về nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế.

Khi đến khu vực ngã 3 Tôn Đức Thắng - Nguyễn Công Hoan thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy hiệu Exciter mang BKS 43D1-279... do Bùi Đức Đậu (SN 1991, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) điều khiển, đang chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Tâm va vào taluy, ngã ra giữa đường và tử vong tại chỗ.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Hòa An và Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.