Đã bắt được nam thanh niên sát hại dã man người phụ nữ 62 tuổi, cướp tài sản ở Sài Gòn

Chiều 30/5, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa bắt được hung thủ sát hạ bà Trần Thị T. (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để cướp tài sản.

Sau quá trình điều tra, Công an xác định bà T. bị sát hại 1 cách dã man để cướp tài sản nên đã tiến hành trích xuất camera an ninh ở khu vực, xác định 1 số đối tượng nghi vấn. Bằng nghiệp vụ, chưa tới 1 ngày truy xét, công an đã bắt giữ nam thanh niên là người sát hại người phụ nữ cướp tài sản. Nam thanh niên chính là người thuê trọ phía sau nhà của nạn nhân. Hiện nghi can đang bị tạm giữ để lấy lời khai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Như đã thông tin, khoảng 18h30 ngày 29/5, người con trai của bà Trần Thị T. (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đi làm trở về căn nhà ở trong hẻm số 520 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.



Khi vừa vào bên trong, anh này phát hiện mẹ mình nằm bất động trong khu vực bếp với nhiều vết máu nên hô hoán cho người dân xung quanh. Mọi người chạy qua kiểm tra thì người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích ở phần đầu, nhiều tài sản bị mất.

Ngay sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, bà T. tử vong ở nhà bếp, trên vùng đầu có nhiều thương tích, vết máu. Các cánh cửa nhà đều khóa trái, riêng cửa ở bếp lại có móc sắt bên ngoài…

Cạnh thi thể bà T. có 1 chai thủy tinh bị vỡ, nhiều tài sản như: nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc đeo tay, đôi bông tai và khoảng 10 triệu đồng đã biến mất. da đầu bị lột từ trán lên đến phần giữa đầu.