Đã bắt đầu chuyển đổi SIM 11 số về 10 số rồi thì có được dùng song song số cũ không? Bao giờ bắt buộc phải dùng số mới?

Theo kế hoạch đã công bố từ trước, bắt đầu từ 0h ngày hôm nay (15/9), 5 nhà mạng di động tại Việt Nam - bao gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone, GMobile và Vietnamobile - sẽ bắt đầu quá chuyển đổi 60 triệu SIM 11 số về dạng 10 số. Đây là chiến lược nhằm quy hoạch lại kho số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chuẩn bị và thông báo đến người dùng từ lâu.

Danh sách các đầu số mới sau khi chuyển đổi.

Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra hoàn toàn tự động

Toàn bộ quy trình chuyển từ SIM 11 số về 10 số sẽ do các nhà mạng tiến hành vào ban đêm, trong khoảng thời gian từ 0h đến 3h30, bắt đầu từ ngày 15/9, kết thúc muộn nhất vào ngày 7/10 (tùy mạng), và hoàn toàn miễn phí. Bạn sẽ không cần phải thay SIM hay cập nhật thông tin gì cả. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng một số dòng máy cũ thì tốt nhất bạn nên khởi động lại máy để có thể kích hoạt dịch vụ này.

Bên cạnh đó, các nhà mạng cũng khuyến cáo người dùng không nên gọi điện, nhắn tin, sử dụng Internet hay đăng ký các dịch vụ mạng trong khoảng thời gian chuyển đổi này để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Sau khi đổi xong bạn vẫn có thể dùng song song 2 số bình thường cho đến hết ngày 14/11/2018

Để có thể làm quen với đầu số mới thì sau khi quá trình chuyển từ SIM 11 số về 10 số hoàn tất, bạn vẫn có thể sử dụng cả 2 số điện thoại cũ và mới để nhắn tin, gọi điện cho đến 23h59 phút ngày 14/11/2018.

Bạn vẫn có thể dùng được cả 2 số cho đến hết ngày 14/11/2018.

Quá kỳ hạn này, đầu số 11 số của bạn coi như đã “chết” hoàn toàn và không thể sử dụng để liên lạc được nữa. Nhưng cũng đừng quá lo, khi gọi vào đầu số này, nhà mạng sẽ đưa ra âm thông báo thuê bao của bạn đã chuyển đổi hoàn tất, tránh để người thân hay bạn bè lâu ngày không liên lạc không thể kết nối được với bạn. Âm thông báo này sẽ được kéo dài đến hết ngày 30/6/2019.

Một vài lưu ý về cập nhật danh bạ sau khi chuyển đổi số

Mặc dù quá trình chuyển đổi chỉ diễn ra với SIM 11 số, còn SIM 10 số gốc vẫn hoạt động bình thường, nhưng các nhà mạng khuyến cáo tất cả chúng ta nên cập nhật danh bạ để tránh gọi nhầm thuê bao cũ.

Tuy nhiên, bạn cũng nên thực hiện quá trình cập nhật này sau ngày 7/10/2018, tức là thời điểm chuyển đổi đầu số đã kết thúc. Còn nếu cập nhật sớm hơn, bạn có thể gặp phải tình trạng không thể liên lạc được với những thuê bao chưa chuyển đổi.

Để tiến hành cập nhật danh bạ, bạn có thể tải về các ứng dụng My Viettel (Viettel), My MobiFone (MobiFone), My VNPT (VinaPhone) và MyVietnamobile (Vietnamobile) để đồng bộ danh bạ theo những đầu số đã chuyển đổi. Đơn giản nhất là hãy sử dụng My Viettel bởi ứng dụng này có thể hoạt động tốt với tất cả các thuê bao, dù là nội mạng hay ngoại mạng.

Lựa chọn cập nhật danh bạ đã hiện ngay trên giao diện chính của My Viettel.

Nếu bạn không sử dụng smartphone, mà lại dùng điện thoại “cục gạch” chẳng hạn thì hãy chịu khó copy hết số liên lạc trong danh bạ vào SIM của mình. Sau đó lắp sang một chiếc smartphone khác và thực hiện cập nhật bằng 4 ứng dụng nêu trên. Còn nếu cảm thấy quá phức tạp, bạn có thể mang máy ra bất kì cơ sở nào của các nhà mạng để được hỗ trợ kịp thời.