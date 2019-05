Công bố gây sốc của đài MBC: Nguyên mẫu tên ấu dâm trong phim 'Hope' sau khi ra tù sẽ sống cách nhà nạn nhân chưa đầy 1km

Sau hơn 10 năm ngồi tù vì gây ra vụ án ấu dâm chấn động Hàn Quốc, tên tội phạm Jo Doo Soon - nguyên mẫu đời thực của tên tội phạm trong bộ phim Hope đã sắp mãn hạn tù. Nhưng điều đáng sợ là kiểm tra tâm lý cho thấy kẻ tội phạm ấu dâm này vẫn rất nguy hiểm, không hề có sự ăn năn, hối cải sau suốt thời gian ngồi tù dài hạn. Điều này dẫn đến việc Jo Doo Soon sẽ có nhiều khả năng tái phạm sau khi được mãn hạn tù.

Ngày 24/4 năm nay, đài MBC Hàn Quốc đã quyết định công khai danh tính của tên tội phạm qua chương trình True Story Exploration Unit để mọi người và cả cô bé Na Young, nạn nhân bị hắn bắt cóc và cưỡng hiếp 13/12/2008 có thể nhận diện và tự bảo vệ bản thân trước Jo Doo Soon. Tuy nhiên, vì nhận thấy việc quản lý tội phạm tình dục trong xã hội hiện đang vẫn còn quá lỏng lẻo, MBC quyết định sản xuất tiếp phần 2 chương trình và điều tra chi tiết hơn về tên Jo Doo Soon, để rồi phát hiện ra một sự thật gây sốc: Nhà tên Jo Doo Soon chỉ cách nhà cô bé Na Young chưa đầy 1km.

Nguyên mẫu tên ấu dâm trong phim 'Hope' sau khi ra tù sẽ sống cách nhà nạn nhân chưa đầy 1km

Theo đó, phần 2 chương trình True Story Exploration Unit phát sóng tối ngày 29/5 sẽ có cuộc phỏng vấn với vợ của Jo Doo Soon và cha nạn nhân Na Young. Đài MBC cho biết sau khi vụ việc xảy ra vào năm 2008, cả 2 gia đình đều chuyển đi khỏi nơi sinh sống cũ. Tình cờ tại địa điểm mới, nhà của gia đình Na Young và Jo Doo Soon đã ở rất gần trong suốt 10 năm trời dù không hề biết nhau. Trong khoảng thời gian này, vợ Jo Doo Soon tiếp tục chuyển nhà một lần nữa, nhưng khoảng cách với nhà nạn nhân cũng chỉ chưa đầy 1km.

Với tình hình hiện tại, sau khi tên tội phạm ấu dâm được tại ngoại, hắn sẽ quay về nhà sống với vợ trong chính ngôi nhà cách nơi ở của bé Na Young 1km đó. Điều này khiến cho dư luận cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng cho sự an toàn của cô bé sau hơn 1 thập kỷ cố gắng vượt qua nỗi đau mà Jo Doo Soon gây ra.

Thông tin gây sốc mà chương trình True Story Exploration Unit của đài MBC đưa ra đã khiến dư luận vô cùng hoang mang

Những câu hỏi mà đội ngũ sản xuất đặt ra cuối đoạn teaser cũng là nỗi lo lắng mà nhiều người đang nghĩ đến sau khi biết được sự thật gây sốc này: "Vợ của Jo Doo Soon nghĩ gì về chồng mình?", "Liệu gia đình nạn nhân có phải chuyển đi khỏi nơi ở hiện tại hay không?" và "Nạn nhân sẽ sống thế nào khi biết kẻ từng làm hại mình sẽ quay lại và chỉ ở cách nhà 1km?"...

Câu trả lời sẽ được giải đáp trong phần 2 của True Story Exploration Unit phát sóng vào tối nay, 29/5.

(Theo Dispatch)