Công an thức trắng đêm, đưa 18/25 học viên trốn trại trở lại trung tâm

Trưa 16/9, Ông Nguyễn Văn Út – Chánh văn phòng Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) Cà Mau, cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được 18 trong tổng số 25 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

“Suốt đêm, công an tỉnh, công an huyện U Minh, trại giam Cái Tàu, công an xã, chính quyền địa phương cùng cơ sở cai nghiện đã cùng nhau truy tìm. Tính đến trưa nay, 18 học viên đã được đưa trở về trung tâm cai nghiện. Còn 7 học viên vẫn chưa tìm được”, ông Út thông tin.

Hiện, công an vẫn đang phong tỏa khu rừng rộng khoảng 5 ha phía sau cơ sở cai nghiện để tìm kiếm các học viên đang lẩn trốn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đã có học viên thoát ra ngoài.

“Chúng tôi đang liên hệ với gia đình 7 học viên còn đang lẩn trốn, thuyết phục họ đưa con em mình quay lại cơ sở cai nghiện”, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết.

Song song với việc tìm kiếm, công an tỉnh Cà Mau cũng đang là rõ nguyên nhân các học viên trốn trại.

Ông Phạm Hoàng Sa - Phó Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau cho biết: “18 người được đưa trở lại nói rằng họ không tổ chức cho học viên cai nghiện bỏ trốn, chỉ thấy nhiều người chạy ra khỏi cơ sở nên chạy theo”.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau.

Trước đó, chiều 16/9, lợi dụng lúc cán bộ mở cửa sau cơ sở cho các học viên ra ngoài lao động, 25 người đã thoát ra ngoài rồi lẩn trốn vào khu rừng phía sau.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng huy động lực lượng, bao vây khu vực các học viên lẩn trốn.