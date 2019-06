Cổ vũ gen Z sống cùng đam mê: Đừng hô hào, hãy là 1 người đồng hành thấu hiểu

Gen Z - Thế hệ của những cá nhân luôn nỗ lực trở thành bất kỳ ai mà họ muốn

Sinh ra và sống trong thời đại công nghệ, gen Z sở hữu những tố chất khác biệt hoàn toàn với các thế hệ trước: đa nhiệm, nhanh nhạy, xử lý thông tin tốt, sáng tạo, tính kết nối cao, thực tế và thích kiếm tiền; có sự quan tâm đến các giá trị cộng đồng và khả năng lắng nghe, thương lượng với người khác.

Sự khác biệt về bối cảnh lớn lên cùng với những tố chất sẵn có đã tạo ra cho gen Z một môi trường mở với tính kết nối không biên giới, kéo theo vô vàn cơ hội để theo đuổi với những ngành nghề mới, thú vui mới, hình tượng và biến tấu mới. Họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi xu hướng của các thế hệ trước mà trở thành những "trendsetter" - người tạo ra xu hướng. Thay vì hỏi "Tại sao?", câu hỏi "Làm như thế nào?" mới là điều họ quan tâm. Chính vì thế, gen Z trong thời đại mới luôn chủ động với đam mê của bản thân và nỗ lực trở thành bất kỳ ai mà họ muốn.

Cổ vũ gen Z, hãy đi từ sự thấu hiểu trước khi là một người đồng hành

Tuy vậy, theo đuổi đam mê, sở thích của bản thân sẽ vẫn là chặng đường nhiều thử thách đối với gen Z, nhất là khi họ mới đang ở độ tuổi 20, thậm chí 12, 13 tuổi - thời điểm bùng nổ đang, hoặc cũng có thể là chưa diễn ra. Gen Z có thể thành công sớm, có thể được biết đến rộng rãi hay cũng có thể là một ai đó đang đứng giữa nhiều sự lựa chọn, hoặc cần động lực để dấn bước trên con đường ấy.

Là một thương hiệu quen thuộc với giới trẻ, Pepsi luôn thấu hiểu sự cố gắng, nỗ lực của gen Z trong việc tự khẳng định mình. Tinh thần "For the love of it" trở thành tagline và cũng là thông điệp truyền cảm hứng được Pepsi lan tỏa tại hơn 100 nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tinh thần trên được thể hiện qua chiến dịch "Tôi đã "lì" như thế đó" năm 2019 của Pepsi nhằm cổ vũ, khuyến khích các bạn trẻ nước nhà dám sống, dám theo đuổi điều họ muốn. Bởi Pepsi tin rằng, để dấn bước cùng đam mê, bên cạnh sự can đảm, sáng tạo, người trẻ còn cần cả sự "lì".

Lựa chọn sự "lì" cho chiến dịch lần này, Pepsi lấy cảm hứng từ hai chữ "lì đòn" trong văn hóa Việt. "Lì" thể hiện sự gai góc, bướng bỉnh của người trẻ, cũng là sự cứng cỏi khi đương đầu với những thất bại, khó khăn. Với người trẻ Việt, khi những tiềm năng, cơ hội vẫn còn chưa được khai phá hết thì thử thách luôn chờ đợi là điều dễ hiểu. Và đó là lí do để tinh thần "lì" phát huy sức mạnh, cổ vũ những người bạn gen Z kiên trì với những gì đã chọn.

Một trong những gương mặt thể hiện rõ nhất tinh thần "lì" của người Việt trẻ là Sơn Tùng M-TP. Luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, phá bỏ những kỷ lục của chính bản thân và dùng âm nhạc để trả lời mọi thị phi là tôn chỉ "lì đòn" của nam ca sĩ. Nói "Sơn Tùng M-TP là một hình mẫu của giới trẻ" là lời nhận định không hề khoa trương chút nào. Với 2.7 triệu lượt follow trên Instagram, 1.4 triệu lượt trên Facebook và hơn 10 triệu lượt like trên fanpage, tầm ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP với giới trẻ trong nước và cả quốc tế là điều không phải bàn cãi, nhất là trong cộng đồng Sky - những bạn trẻ nằm trong độ tuổi gen Z.

Không chỉ tạo ra cách cách làm nhạc, tiêu thụ âm nhạc và trải nghiệm âm nhạc mới, Sơn Tùng M-TP và cộng đồng fans còn tạo ra nhiều sự thay đổi tích cực đến cộng đồng bằng những hành động thiết thực. Xây cầu ủng hộ bà con vùng khó khăn, tặng quà cho trẻ em ở các mái ấm, chủ động dọn rác sau mỗi sân khấu âm nhạc... Đó là những biểu hiện rõ ràng nhất về sức ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP đến cộng đồng những người Việt trẻ. Và đó chính là lý do Pepsi bắt tay cùng Sơn Tùng M-TP trong chiến dịch "Tôi đã "lì" như thế đó" hướng đến gen Z trong mùa hè năm nay.

Gen Z ơi: Cứ trẻ, cứ dấn bước, cứ Pepsi!

Với tinh thần "lì" được truyền tải từ chính người trong cuộc, "Tôi đã "lì" như thế đó" đem lại nhiều suy nghĩ cho người trẻ về những lựa chọn trong cuộc sống. Lì với đam mê hay lưỡng lự để vuột mất cơ hội? Dám sống, dám dấn thân hay phải nuối tiếc mãi về sau? - Đó là những câu hỏi mà cả Sơn Tùng M-TP, người trẻ Việt cũng như Pepsi luôn trăn trở. Nhưng với riêng Pepsi, đó còn là động lực để trở thành một người đồng hành tin cậy của gen Z trên quãng đường chinh phục đam mê.

Lan tỏa thông điệp "Tôi đã "lì" như thế đó", Pepsi hy vọng mỗi người trẻ sẽ tìm được niềm tin nơi bản thân mình và sẵn sàng "lì" vì nó!