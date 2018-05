Có thể bạn sẽ xóa ngay VSCO nếu thử qua ứng dụng chỉnh ảnh cực chất này trên smartphone

Ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng 02 sự lựa chọn nguồn ảnh để chỉnh, bao gồm sử dụng ảnh được Carbon - B&W Photo Editor cung cấp sẵn (Use Example Portrait) rất phù hợp để bạn tập chỉnh ảnh hoặc sử dụng nguồn ảnh từ chính thiết bị của bạn (Choose from my Camera Roll).