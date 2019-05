Cô gái rời công ty Nhật để theo đuổi nghề make up bất chấp lời dèm pha của hàng xóm: "Đừng để thiên hạ quyết định cuộc đời mình"

Cô gái trẻ nghỉ việc, theo đuổi nghề make up bất chấp bố mẹ phản đối gay gắt

Tốt nghiệp đại học, bất cứ bạn trẻ nào cũng hào hứng muốn thử sức, trải nghiệm công việc có thể giúp mình thể hiện bản thân và áp dụng những lý thuyết đã tích lũy được trên ghế nhà trường. Dù đó chưa phải là đam mê, là nghề nghiệp mơ ước mà bạn hướng đến nhưng vì để đảm bảo kinh tế, chiều theo kì vọng của bố mẹ nên nhiều bạn vẫn chấp nhận cống hiến.

Thế nhưng theo năm tháng, những công việc văn phòng nhàm chán, theo một quỹ đạo nhất định lại khiến nhiều bạn nhận ra đâu mới là đam mê, sở thích của chính mà. Từ đó nhiều người cũng sẽ mạnh dạn tạo nên bước ngoặt cho chính mình bất chấp sự phản đối của gia đình.

Dòng tâm sự của Bùi Hồng Ngọc trên mạng xã hội về quyết định táo bạo của bản thân.

Đối với Hồng Ngọc - cô gái trẻ đã từ bỏ công việc tuyển dụng ở công ty IT Nhật Bản để theo đuổi nghề make up có lẽ là một bước ngoặt lớn trong đời. Trải qua những khó khăn sau 1 năm nghỉ việc, Hồng Ngọc đã chia sẻ câu chuyện của mình như một động lực để các bạn trẻ khác dám mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Ngay từ nhỏ, Hồng Ngọc đã luôn là niềm tự hào của bố mẹ, và được gắn mác "con nhà người ta" bởi thành tích học tập suất sắc. "Mấy ngày nữa là tròn 1 năm mình nghỉ việc ở công ty cũ, đổi sang một nghề mới hoàn toàn. Từ bé lúc nào mình cũng được gắn cái mác là con ngoan trò giỏi, hiền lành, là niềm tự hào của bố mẹ với mọi người. Tương lai với mình trông có vẻ rất hoàn hảo: trường chuyên, lớp chọn, cử nhân Đại học đàng hoàng, nhân viên Tuyển dụng trong một công ty IT lớn của Nhật", Hồng Ngọc chia sẻ.

Ngọc quyết định nghỉ việc tuyển dụng tại công ty IT Nhật Bản để theo đuổi ước mơ làm trang điểm

Thế nhưng dường như công việc ổn định với mức lương cao vẫn chẳng thể giữ chân được Ngọc, đồng thời sau chuỗi ngày làm việc, gặp gỡ nhiều nhân sự khiến cô nhận ra đâu mới là đam mê của chính mình.

"Đùng một cái, mình nghỉ việc, đi học nghề make up bằng tất cả số tiền tiết kiệm trong 2 năm đi làm. Bố mẹ mình shock toàn tập, dùng mọi cách để can ngăn cấm đoán không cho mình đi học, dù đã cố gắng giải thích, cầu xin cho mình 1 lần được thay đổi và làm những điều thực sự có ý nghĩa. Hàng xóm, họ hàng thì bàn tán ác ý, nói là mất bao nhiêu công cho con ý ăn học mà cuối cùng nó lại đi làm "cái-nghề-ý", Hồng Ngọc tâm sự.

Thế nhưng bất chấp sự phản đối gay gắt từ bố mẹ, sự bàn tán của hàng xóm họ hàng, cũng như những áp lực về kinh tế sau khi nghỉ việc, Hồng Ngọc vẫn quyết định theo đuổi nghề trang điểm như để chứng minh cho bố mẹ thấy, quyết định nghỉ việc không phải "sự nổi loạn" của tuổi trẻ mà là muốn theo đuổi đam mê thực thụ.

Dù từng bị bố mẹ phản đối, hàng xóm dèm pha nhưng cô chưa khi nào nản chí

Và những ngày tháng khó khăn khi này mới bắt đầu khi mỗi lần ở nhà là áp lực, mỗi cuộc trò chuyện với bố mẹ là những trận cãi vã. Và cả những lỗi lo về kinh tế chỉ có thể vay mượn bạn bè chứ chẳng dám xin gia đình vì sợ bố mẹ phiền lòng.

"Tiền đi học chỉ đủ 1 phần, vì có thêm phát sinh nên mình phải đi vay bạn để trả. Trước nay đi làm, lương của mình không nhiều, nhưng chưa bao giờ mình phải túng thiếu hay ngửa tay xin tiền ai. Thế mà hồi ấy, bạn bè rủ đi cafe cũng chẳng dám đi, vì làm gì còn tiền, xoay xở thế nào mình cũng đều cố gắng đưa bố mẹ sinh hoạt phí hàng tháng đầy đủ như ngày còn đi làm, để ít nhất là mình không phải đứa ăn bám trong nhà. Càng khó mình lại càng phải cố gắng không bỏ cuộc".

Niềm vui của Ngọc đơn giản chỉ là được làm công việc mình yêu thích

Có lẽ sự liều lĩnh dám theo đuổi ước mơ, thay đổi bản thân sống với đam mê của mình bất chấp những chông gai ấy của Hồng Ngọc cuối cùng cùng thu được trái ngọt. Bởi không chỉ được bạn bẻ ủng hộ, mà bố mẹ cùng dần chấp nhận công việc của con gái lúc nào chẳng hay.

"Khi còn trẻ, nhất định mình phải theo đuổi ước mơ"

Trò chuyện thêm với chúng tôi, Hồng Ngọc chia sẻ thêm, "Thực ra hồi còn học Đại học, mình đã thích trang điểm rồi, hồi ấy có tiền tiết kiệm là mua đồ make up, rồi xem đủ các video về make up. Trộm vía mình học cũng nhanh lắm, nên hồi đấy đi make up dạo vì thích thôi. Đến lúc học xong đại học cũng từng nghĩ đi học make up chuyên nghiệp, nhưng sinh viên làm gì có nhiều tiền, mà không thể xin tiền bố mẹ được. Bố mẹ mình đã phải tốn bao nhiêu tiền nuôi mình học đại học rồi nên mình quyết định đi làm".

Bố mẹ Ngọc từng kịch liệt phản đối quyết định của con gái

"Đi làm 2 năm, mọi thứ đều tốt, nhưng mình thấy không vui, hồi đó mình làm tuyển dụng, hay đi phỏng vấn ứng viên. Mỗi lần hỏi mấy câu test về đam mê, mình lại tự hỏi mình, kiểu có sẵn câu trả lời rồi nhưng không dám thừa nhận để theo đuổi nó. Mãi sau mình thấy ngột ngạt và nghĩ nếu bây giờ mình khồng làm, thì chờ đến bao giờ. Và rồi, mình quyết định nghỉ việc luôn dù công ty cũng muốn giữ lắm", Hồng Ngọc chia sẻ về quyết định bỏ việc văn phòng của mình.

Ngọc cho biết, dù bố mẹ phản đối nhưng cô hiểu được tất cả chỉ là vì lo cho con gái, muốn cô có cuộc sống nhẹ nhàng và công việc ổn định. "Sau khi nghỉ việc mình có nói chuyện với bố mẹ và nhận về là sự giận dữ của mẹ. Bằng mọi cách từ gay gắt đến mềm mỏng để thuyết phục con gái không được thì bố mẹ quay ra gây khó dễ. Đợt đó mình stress kinh khủng, ở nhà là có tranh cãi. Nhưng càng vì thế mình càng cố gắng nhiều hơn."

Bên cạnh sự phản đối của bố mẹ, lời dị nghị của hàng xóm về nghề trang điểm đôi lúc cũng khiến Ngọc suy tư. Nhưng nghe nhiều thành quen và cô quyết định bỏ ngoài tai tất cả. "Thời gian đầu mình còn để tâm mấy cái lời ra vào, chứ giờ thì mình chẳng sợ gì. Mình chỉ cần có gia đình, bạn bè ủng hộ là hạnh phúc nhất rồi.

Và theo thời gian, thấy con gái theo đuổi đam mê bố mẹ cùng dần chấp nhận và ủng hộ. "Chẳng biết từ khi nào thì bố mẹ đồng ý nữa. Có lẽ là lần mình trang điểm cho một bác gần nhà, bác ấy thích quá đem khoe khắp nơi. Từ đó, mẹ mình dần thiện cảm với nghề của con gái".

Nhưng thấy được sự quyết tâm, niềm yêu thích của con nên gia đình cũng dần chấp nhận. Nụ cười hạnh phúc của bố mẹ trong bộ ảnh kỉ miệm 30 năm ngàu cưới do tự tay cô con gái trang điểm và làm tóc đã chứng minh quyết định của cô là đúng đắn.

Cô gái trẻ cũng cho biết, áp lực từ gia đình, gánh nặng kinh tế trong thời gian đi học dù khó khăn nhưng đó cũng là động lực để cô không nản chí. "Kinh tế vào thời gian đầu khiến mình thực sự stress nhưng mình chưa bao giờ hối hận. Chỉ cần nghĩ đơn giản là sau nhiều năm nữa mình muốn thấy bản thân mình như thế nào, thì mình đã chắc chắn một điều mình không muốn sống theo ý người khác. Mình tin chỉ cần chăm chỉ làm việc, chắc chắn sẽ không khó khăn mãi được. Mình nghĩ cái gì nó cũng có duyên. Nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn đi làm rồi mới chuyển nghề. Vì đi làm rồi mình mới có sự tự tin nhất định và thực sự suy nghĩ đc mình muốn gì".

Và thời điểm hiện tại, Hồng Ngọc đã và đang thực hiện hoài bão của mình với công việc trang điểm mà bản thân yêu thích. Và không chỉ làm đẹp cho mọi người mà cô con đang tiếp lửa cho những bạn trẻ đang có đam mê và mạnh dạn theo đuổi ước mơ như mình.

Câu chuyện của cô gái trẻ liều lĩnh thay đổi bản thân sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến bình luận sôi nổi. Bởi có lẽ, ngoài Ngọc ra cũng nhiều bạn trẻ đã ấp ủ những ước mơ hoài bão của mình mà chưa thực hiện được. Hồng Ngọc cũng không quên nhắn nhủ, "Khi còn trẻ, nhất định mình phải theo đuổi ước mơ, công việc thực sự muốn làm. Miễn là nó có ích cho xã hội và làm mình hạnh phúc, thì nhất định cũng sẽ khiến những người mình yêu thương cảm thấy tự hào. Đừng để thiên hạ quyết định cuộc đời thay mình, dũng cảm lên nhé!".