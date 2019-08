Có con được nâng điểm THPT Quốc gia 2018, Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình cùng vợ khai gì?

Tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Dư luận bất ngờ khi Hòa Bình có điểm chuẩn cao hơn so với mặt bằng chung.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh đã được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm một môn thi. Bên cạnh đó, kết quả chấm thấm định bài thi tự luận môn Ngữ văn của Bộ GD&ĐT xác định có 22 bài thi của 22 thí sinh được chấm chênh lệch điểm từ 1,25 điểm đến 4,75 điểm.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, tạm giam bảy cán bộ, giáo viên, trong đó có ông Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục - Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình).