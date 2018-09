[Clip] Camera ghi lại diễn biến vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Tiền Giang

Liên quan đến vụ truy tìm kẻ nghi dùng súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, hiện nhiều phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp cùng cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam để điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đáng nói toán bộ diễn biến vụ cướp đã được camera an ninh của ngân hàng ghi nhận lại.

Camera ghi lại diễn biến vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Tiền Giang

Theo hình ảnh trích xuất từ camera ninh của hiện trường vụ cướp là phòng giao dịch của 1 ngân hàng TMCP chi nhánh Tiền Giang, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành thì vụ cướp xảy ra lúc 14h23 chiều 13/9. Lúc này trong ngân hàng có nhân viên đang làm việc, 1 khách giao dịch tại quầy và có 1 nam bảo vệ.

Một thanh niên từ bên ngoài đi vào. Theo hình ảnh camera thì, nam thanh niên này đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang che kín mặt, mặc quần tây, áo khoác, mang giày thể thao và có đeo 1 ba lô trước ngực.

Khi vừa vào cửa, nam thanh niên rút hung khí theo hình ảnh ghi nhận là súng ngắn và đẩy nhân viên bảo vệ vào trong.

Thanh niên này vứt về phía nhân viên ngân hàng 1 bịch màu hồng yêu cầu bỏ tiền vào và khi đó không quên liệc tục chĩa súng về bảo vệ, là người đàn ông duy nhất có mặt trong ngân hàng.

Nữ nhân viên giao dịch bị uy hiếp phải bỏ tiền vào chiếc bịch hồng giao cho kẻ cướp để hắn bỏ vào ba lô. Nhưng kẻ cướp tiếp tục uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng lấy thêm các cọc tiền khác để hắn bỏ vào ba lô.

Cướp tiền thành công, đối tượng bình thản mở cửa ra ngoài, bỏ chạy, lên xe gắn máy và tẩu thoát về hướng Long An.

Sau đó thì các nhân viên ngân hàng mới túa ra truy hô và bảo vệ tiếp cận nhấn chuông báo động. Nhân viên cũng liền gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Được biết, diễn biến vụ cướp táo tợn nói trên diễn ra chừng gần 2 phút. Nguồn thông tin cho biết, số tiền bị lấy đi khoảng gần 1 tỷ đồng.

