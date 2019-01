Chung cư ở TP.HCM bị nghiêng, người dân khẩn cấp di dời

Đêm 23/1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) cùng cơ quan chức năng đối thoại với 38 hộ dân ở lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho), để lên phương án di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi chung cư bị sụt lún nghiêm trọng, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận được tin, người dân đã không thể an tâm ngủ lại đến sáng mà ngay trong đêm, nhiều gia đình đã hối hả gom vội quần áo, đồ dùng đến ở tạm tại nhà người quen hoặc thuê khách sạn.

Dự kiến vào sáng 24/1, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng sẽ hỗ trợ người dân tại chung cư này di dời tới một số điểm tạm trú trong thời gian tới.

Chính quyền sẽ bố trí người dân ở các căn hộ của thành phố ở quận 1, Bình Thạnh, quận 4, Bình Chánh... Một số hộ tạm trú ở khu vực xa trung tâm như Bình Chánh sẽ có thêm hỗ trợ chi phí.

Vì chung cư nằm cạnh bên cạnh Trường tiểu học Chương Dương, P.Cầu Kho, nên theo Phó Chủ tịch UBND quận 1, trường học này cũng phải được phong tỏa cũng như lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng cơ quan chức năng tổ chức đối thoại và yêu cầu hơn trăm người dân sống tại chung cư 518 Võ Văn Kiệt phải di dời khẩn cấp

Được biết, chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM) được xây từ năm 1996 đến 1999, do Công ty Kinh doanh nhà thành phố làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm hoạt động, lô E của khu chung cư đã xuống cấp, sụt lún phần móng nghiêm trọng.

Do độ nghiêng của chung cư đã vượt hơn 2 lần so với quy định, bị nghiêng 45cm, mất an toàn nghiêm trọng. Trước tình hình này, chính quyền đã yêu cầu người dân phải di dời khẩn trong đêm 23/1 hoặc chậm nhất vào sáng 24/1/2019 để đảm bảo an toàn, khiến người dân bất ngờ, hoang mang.

Trước đó, Ban Quản trị chung cư cũng như các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng về tình trạng chung cư này bị nghiêng, nhưng chưa được xem xét, giải quyết.