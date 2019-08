Cho con bú ngay trên sóng, nữ streamer xinh đẹp bị "tuýt còi", đối diện án phạt

Mặc dù tính tới thời điểm hiện tại, streamer đã dần dần trở thành một trong những công việc được xã hội công nhận, cũng như có khả năng kiếm về thu nhập tương đối ổn thế nhưng, để so với các công việc "truyền thống" khác thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Một trong số đó là chính sách thai sản cũng như bảo hiểm vậy.

Vụ việc của Heather Kent đang gây ra rất nhiều tranh cãi

Đó cũng là một phần lý do khiến cho cô nàng streamer xinh đẹp Heather Kent (HeatheredEffect), người hiện đang sở hữu kênh livestream có gần 15.000 subs vướng phải rắc rối. Cụ thể, cô nàng streamer và người mẫu xinh đẹp này đã phải tạm dừng công việc 3 tháng để phục vụ cho việc sinh nở. Do các nền tảng stream không có chính sách hỗ trợ vấn đề này, thế nên, Heather phải tự trả mọi loại chi phí. Và cũng mới đây, việc sinh nở lại khiến cho Heather thêm một lần nữa phải đau đầu.

Cụ thể, trong buổi phát sóng gần đây, Heather livestream trực tiếp cảnh mình đang nói chuyện với bạn về buổi tuyển chọn người mẫu. Thế nhưng, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tán nếu như cô nàng không tranh thủ cho con bú ngay trên sóng. Và mặc dù cũng đã nhắc mọi người đừng nên để ý, bận tâm tới vấn đề này nhưng rõ ràng người xem làm sao có thể không để ý được chứ.

Khoảnh khắc cho con bú trên sóng của Heather





Ngay lập tức, đoạn video đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn và đã nhanh chóng đạt tới con số 20.000 lượt xem chỉ sau ít phút đăng tải. Nhưng ngay sau đó, đoạn video cũng đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Và có lẽ Heather không hề nghĩ mình đã làm sai điều gì, các fan của cô nàng cũng vậy nên rất nhiều người đã đặt câu hỏi và tỏ ra nghi vấn về vấn đề này. Được biết, đoạn video đã bị Twitch gỡ sau khi cân nhắc liệu nó có vi phạm chính sách của mình hay không.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng chỉ trích Heather và thậm chí còn lên án gay gắt khi cáo buộc đó là hành động lợi dụng trẻ em để có lý do lộ và hở cơ thể nhằm câu view với người xem. Cô nàng streamer sau đó cũng lên tiếng phản pháo và kêu gọi mọi người nên suy nghĩ tích cực và cảm thấy rất buồn khi rất ít người ủng hộ và bảo vệ mình. Thậm chí, khi thấy có ý kiến so sánh việc cho con bú với đi vệ sinh và thắc mắc tại sao Heather không tạm dừng livestream để làm việc cá nhân, cô nàng thẳng thắn phản pháo: "Bạn sẽ bị phạt nếu đi tiểu nơi công cộng, nhưng cho con bú thì không, vậy nên đừng so sánh khập khiễng".

Cô nàng streamer tự cảm thấy hành động của mình là rất bình thường và không có gì đáng để chỉ trích

Sau đó, cô nàng còn tức giận và yêu cầu những người chỉ trích mình lợi dụng con trẻ để đăng tải nội dung khêu gợi nên tự vấn lại bản thân khi sẽ chẳng có ai muốn hợp pháp hóa việc hở bạo bằng cách mang thai 9 tháng 10 ngày rồi tận dụng đứa trẻ như vậy.

Được biết, Twitch hiện đã ngừng xóa video của cô nàng, nhưng vẫn đang cân nhắc xem liệu có nên tính nó là hành động vi phạm chính sách của mình không.