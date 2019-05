Chính miệng Rosé hứa sẽ cùng BLACKPINK đến Việt Nam, các BLINK còn đợi gì mà không chuẩn bị tinh thần tích tiền!

Từ khi debut đến nay đã gần 3 năm nhưng BLACKPINK vẫn chưa từng có bất kỳ một lịch trình nào tại Việt Nam. Chính vì lý do đó, các fan Việt vẫn luôn mong mỏi có cơ hội được gặp gỡ 4 cô gái nhà YG "bằng xương, bằng thịt". Nếu bạn cũng là một trong số những BLINK (tên fan BLACKPINK) như vậy, đoạn clip sau sẽ khiến niềm tin về một ngày nhóm nữ nhà YG đặt chân đến Việt Nam trở nên "trong tầm với" hơn!

Có thể nói tại Việt Nam, BLACKPINK là một trong những nhóm nhạc sở hữu lượng fan đông đảo nhất

Mới đây, một bạn fan người Việt đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh 4 thành viên BLACKPINK đang giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ. Đáng chú ý, khi thành viên Rosé đến gần, bạn fan này đã "lấy hết can đảm" gửi đến thần tượng của mình câu hỏi về việc liệu trong tương lai BLACKPINK có đến Việt Nam hay không.

Rosé (BLACKPINK)

Bất ngờ thay, Rosé đã nghe thấy và thậm chí còn đáp lại bạn fan may mắn này: "OK. We should. We would." (Có chứ. Bọn mình sẽ đến!). Và khi muốn chắc chắn hơn về câu trả lời này của thần tượng, chủ nhân đoạn clip đã hỏi lại: "You sure?" (Cậu chắc chứ?). Câu khẳng định chắc nịch từ phía Rosé "We promise." (Chúng mình hứa đấy!) không khỏi khiến các BLINK hạnh phúc và hào hứng về cơ hội gặp mặt thần tượng trong một ngày không xa.

Rosé (BLACKPINK) hứa hẹn một ngày không xa sẽ đến Việt Nam (Nguồn clip: Facebook Katarina Perrez)

Với lực lượng fan vô cùng đông đảo tại Việt Nam, có thể nói việc BLACKPINK đến Việt Nam sẽ là một "ngày hội" không chỉ với các BLINK mà còn với toàn thể người hâm mộ K-Pop. Dù vẫn chưa có gì chắc chắn nhưng lời hứa hẹn từ chính Rosé chắc hẳn đã phần nào tiếp thêm niềm tin cho các fan. Vậy nên, còn chần chừ gì nữa mà không "tích cóp" ngay từ bây giờ vì biết đâu, một ngày nào đó BLACKPINK sẽ xác nhận đến Việt Nam thì sao, phải không nào?