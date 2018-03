Chiến sĩ công an trại giam bị bắn tử vong

Ngày 1-3, đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, xác nhận có sự việc chiến sĩ công an trại giam bị bắn vào chiều tối 27-2, dẫn đến tử vong.

Trước câu hỏi của phóng viên, liệu nguyên nhân có phải do súng bị cướp cò trong quá trình các chiến sỹ công an Trại giam Công an tỉnh Kon Tum sử dụng súng, đại tá Văn nói sau khi Văn phòng Công an tỉnh tập hợp công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lời khai của các nhân chứng sẽ thông tin rõ ràng. "Việc này trong nội bộ Công an thì rõ rồi, không có gì phải giấu giếm cả" – Đại tá Văn nói.

Người thân và gia đình đang tổ chức tang lễ cho chiến sĩ Hùng

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 27-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân tên Đinh Quốc Hùng (24 tuổi, trú ở khu phố 4B, Thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum) là chiến sỹ thuộc Trại giam Công an tỉnh Kon Tum trong tình trạng nguy kịch, mê sảng, mạch và huyết áp khó đo.

Nguyên nhân được xác định là do vết thương trên vùng đầu nặng. Theo chẩn đoán, vết thương do đạn súng bắn xuyên sọ não, khoảng cách chừng 10m. Vết thương đầu vào của viên đạn ở vùng thái dương trái rộng 2cm; đường ra viên đạn vùng thái dương phải với vết thương rộng 3cm. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiến hành cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nên bệnh nhân tử vong vào khoảng 3 giờ ngày 28-2.

Theo một số người hàng xóm, chiến sĩ Hùng là người hiền lành và được bà con hàng xóm mến yêu.