Chỉ mới công bố host, Grammy 2019 đã được khen nức nở vì biết “chọn mặt gửi vàng”

3 yếu tố chính thu hút đối với một lễ trao giải là giải thưởng, sân khấu trình diễn và host (người chủ trì). Grammy 2019 cũng không ngoại lệ, ngay khi vừa công bố host năm nay đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Gương mặt được lựa chọn chính là Alicia Keys, nữ ca sĩ tài năng, giản dị, vô cùng được yêu mến.

Alicia Keys sẽ dẫn dắt Grammy năm nay.

Alicia Keys nói lời chào mừng đến khán giả "Grammy 2019"

Khán giả cùng nhau khen nức nở sự lựa chọn này của BTC "Grammy".

Dành cho những ai chưa biết rõ lí do vì sao nữ host năm nay được đồng tình đến vậy: Alicia Keys sinh năm 1981, đã trải qua 24 năm hoạt động nghệ thuật với vô số bản hit lớn nhỏ. Đáng ngưỡng mộ nhất, cô sở hữu số lượng giải thưởng "Grammy" không thua kém một huyền thoại nào, đó là 15 chiếc kèn vàng danh giá.

Với uy tín, danh tiếng và chuyên môn cao, nữ ca sĩ "Girl On Fire" đảm nhận vị trí ghế nóng quyền lực tại The Voice Mỹ mùa thứ 11 và 12.

Một số ca khúc không thể không biết đến của cô như: "Fallin'", "Girl On Fire", "If I Ain't Got You", "No One",...

Alicia Keys - "If I Ain't Got You" (Official Music Video)

Alicia Keys - "Girl On Fire" (Official Music Video)