"Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon" được remake bản Mỹ nhưng đây mới là điều gây sốc

Strong Woman Do Bong Soon (tựa tiếng Việt: Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon) là một trong những bộ phim xứ kim chi đình đám nhất trong năm 2017. Diễn xuất và phản ứng hóa học của Park Hyung Sik và Park Bo Young khiến cho người hâm mộ liên tục "kêu gào" cả hai mau chóng nên duyên ngoài đời thật vì trông quá xứng đôi. Chính vì sự thành công đó, kịch bản Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon chắc hẳn đã được các nhà sản xuất phim các quốc gia khác "dòm ngó". Nhưng điều không ai ngờ là bản remake đầu tiên của bộ phim này lại đến từ Mỹ và người chắp bút cũng khiến cho ai nấy đều đặt dấu chấm hỏi.

Trời ơi tin được không? "Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon" sắp ra bản Mỹ.

Melissa Scrivner-Love – nữ tác giả kịch bản cho bộ phim kinh dị về xác sống Fear The Walking Dead xác nhận đã kí hợp đồng chuyển thể bộ phim Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon cho khán giả Mỹ. Trên thực tế, những bộ phim trước đây do nữ tác giả này chắp bút lại "chẳng có tí liên quan" gì đến kịch bản cô vừa ký khi đa phần là phim… thây ma, hành động. Điều này gây nên sự hoang mang to lớn cho cộng đồng mạng và theo tin tức casting cho thấy rằng bản làm lại có thể đi lạc xa bản gốc.

Tác giả phim kinh dị chắp bút cho bộ phim khiến người hâm mộ hoang mang.

Trong bản gốc của Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon, Park Bo Young hóa thân thành một cô gái bé nhỏ nhưng sở hữu sức mạnh phi thường. Một phần hấp dẫn của bộ phim chính là vì tuy Do Bong Soon mạnh mẽ đến khó tin nhưng lại sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương. Sau đó, Bong Soon nhận công việc làm bảo vệ cho CEO của một công ty trò chơi - Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) và từ đó cả hai dần dần phát triển tình cảm.

Trong bản làm lại của Melissa Scrivner-Love, vai cô nàng mạnh mẽ sẽ do võ sĩ hỗn hợp, võ sĩ Judoka và đô vật chuyên nghiệp Ronda Rousey thủ vai. Vốn dĩ là một đấu sĩ hạng nặng, ngoài việc dành hàng tá huy chương đô vật, Ronda cũng đã từng xuất hiện trong vài bộ phim khác.

Võ sĩ hỗn hợp, võ sĩ Judoka và đô vật chuyên nghiệp Ronda Rousey.

Nếu so sánh hai nữ diễn viên cùng nhau, không quá khó để cảm thấy sự chênh lệch về vẻ ngoài, khi Park Bo Young nhỏ nhắn, đáng yêu còn Ronda khá cao to và thiên về quyến rũ. Hiện tại vẫn chưa kết luận được gì về bộ phim, tuy nhiên bên cạnh những khán giả cảm thấy hứng thú với sự đổi mới này thì phần lớn đều "méo mặt" khi họ không muốn Chị Đại Tí Hon Do Bong Soon bị "xào nấu" đến khó nhận ra.