“Chị Ba Sài Gòn” điều hành đường dây sản xuất thuốc lắc “khủng”

Ngày 7-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt thêm một số đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc lắc do Lưu Thị Phương Yến (52 tuổi, tự Chị Ba Sài Gòn) cầm đầu, thu giữ hàng chục ngàn viên thuốc lắc, ma túy.

Theo hồ sơ vụ việc, Lưu Thị Phương Yến, tự “Chị Ba Sài Gòn” từng tốt nghiệp cử nhân ngành thủy sản. Sau thời gian dài làm việc trong một công ty thực phẩm, Yến lập gia đình và có 3 người con.

Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi chồng Yến bất ngờ qua đời, Yến vào con đường cờ bạc, nghiện ngập. Bị công ty sa thải, cuộc sống của người đàn bà không việc làm, một nách 3 con phải làm đủ nghề, rồi bị bắt về hành vi đánh bạc, được đưa vào trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, sau ngày được ra trại, Yến vẫn không dứt được ma túy.

Yến và tang vật của vụ án.

Ra trại Yến tiếp tục làm nhiều nghề, cặp kè với nhiều người để có tiền sinh sống. Yến câu kết Lê Hữu Thịnh (33 tuổi, là một con nghiện, có tiền án về tội cướp giật tài sản) và Mai Bảo Châu (45 tuổi, từng có tiền án về tội giết người, có kinh nghiệm sản xuất thuốc lắc).

Sau khi có các trợ thủ đắc lực, đầu tháng 2-2018, Yến thuê 2 căn nhà ở xã Phước Kiểng (Nhà Bè) và một căn nhà trong hẻm 1419 Lê Văn Lương để đặt máy dập thuốc lắc.

Nguyên liệu được Yến mua từ chợ Kim Biên và các tiệm thuốc tây sau đó đưa về 2 căn nhà này bào chế, dập khuôn. Yến thuê một căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè để làm nơi cất giấu ma túy, thuốc lắc.

Theo một điều tra viên, người ngoài khó có thể vào được những căn hộ này bởi ngoài hệ thống cửa từ, Yến còn gắn hệ thống camera. Tại 2 nơi sản xuất, mỗi đợt Yến cho ra hàng ngàn viên thuốc lắc. Thuốc lắc của Yến có hình thù lạ bắt mắt như hình trái tim, đầu thú, nốt nhạc nên được dân chơi chuộng.

Đường dây của Yến không bán lẻ nên khách có nhu cầu phải mua sỉ từ 1.000 viên thuốc lắc trở lên. Người trực tiếp đi giao hàng là Thịnh bởi đối tượng này ma mãnh và tay lái rất “lụa”, dễ bề trốn thoát khi bị phát hiện.

Ngoài Thịnh và Châu, một trợ thủ đắc lực khác của Yến chính là con trai Yến - Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi). Nam thuê một căn hộ cao cấp tại xã Phước Kiểng làm chỗ giao dịch thuốc lắc và làm điểm tụ tập ăn chơi.

Những viên thuốc lắc mang hình thù mới được “dân chơi” phổ biến ở quán bar, nhà hàng, đặc biệt là nguồn hàng này dồi dào nên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đặc biệt lưu tâm. Sau một thời gian dài theo dõi, nắm được cung cách hoạt động cũng như người cầm đầu đường dây này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã quyết định triển khai phương án triệt phá.

Rạng sáng 24-5, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cùng Công an huyện Nhà Bè phát hiện Nam cùng nhóm bạn tụ tập sử dụng ma túy tại ngay căn hộ Nam thuê ở nên kiểm tra thu giữ hơn 100 viên thuốc lắc.

Tiếp đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bóc gỡ dần đường dây sản xuất thuốc lắc với qui mô lớn này và đã bắt được kẻ cầm đầu với biệt danh “Chị Ba Sài Gòn” - Lưu Thị Phương Yến.

Tang vật mà Công an thu giữ trong đường dây sản xuất thuốc lắc này là 18.000 viên thuốc lắc, 10kg nguyên liệu, hóa chất, máy móc và khuôn dập thuốc lắc.