Chỉ 62% học sinh Hà Nội vào được trường THPT công lập năm học 2019 - 2020

Ngày 2 và 3/6, hơn 85.000 học sinh tại Hà Nội sẽ tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2019 - 2020. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ tuyển vào trường Trung học Phổ thông công lập năm nay chiếm khoảng 62%. Đây là năm đầu tiên học sinh Hà Nội phải làm 4 bài thi. Vì vậy, để có được suất học ở các trường Trung học Phổ thông công lập, các học sinh phải hết sức nỗ lực trước tính cạnh tranh quyết liệt của kỳ thi.

Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã, đang gấp rút rà soát các khâu chuẩn bị, điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, an ninh an toàn tại các điểm thi, các công tác liên quan đến nghiệp vụ coi thi và bảo quản đề thi, bài thi. Bên cạnh đó, những điều cần chú ý đối với các điểm trưởng điểm thi và giám thị coi thi cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quán triệt tới từng điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã huy động gần 11.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ các khâu của kỳ thi, trong đó, đội ngũ giáo viên làm công tác coi thi hơn 7.600 người. Trong số hơn 7.600 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, 50% số giáo viên được huy động từ các trường Trung học Cơ sở, số còn lại được huy động từ các trường Trung học Phổ thông.

Để bảo đảm tính nghiêm túc trong khâu coi thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có quy định đổi chéo giám thị giữa các quận, huyện, thị xã với nguyên tắc giáo viên không coi thi học sinh của trường thuộc địa bàn mình công tác. Toàn thành phố có 169 điểm thi với hơn 3.600 phòng thi.

Sáng 1/6, các thí sinh dự kỳ thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông tại Hà Nội sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sáng 2/6, thí sinh thi môn Ngữ văn; chiều 2/6, thí sinh thi môn Toán. Ngày 3/6, buổi sáng, thí sinh thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử.

Các thí sinh thi lớp 10 chuyên vẫn làm bài thi môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ trong ngày 2 và 3/6 cùng với Kỳ thi vào lớp 10 không chuyên. Chiều 3/6, các thí sinh thi chuyên sẽ thi môn chuyên theo lịch.

Cụ thể: Chiều 3/6, các thí sinh thi Ngữ văn, Toán, Tin học, Sinh học, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức. Sáng 4/6, thi Vật lý, Hóa học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý. Thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học đối với các thí sinh thi chuyên tương tự quy định của các Trường Trung học Phổ thông công lập.