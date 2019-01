Chấn động: Phát hiện chất gây ung thư trong hơn 50 loại bánh kẹo ở Hồng Kông

Hôm 15/1, Hội đồng Người tiêu dùng Hồng Kông cho biết họ đã tìm thấy dấu vết của glycidol và acrylamide – phụ phẩm hóa học của quá trình sản xuất làm tăng nguy cơ ung thư trong gần 90% của 58 mẫu được thử nghiệm từ tháng 8 – 10/2018. Cùng với đó, 35 loại bánh quy cũng được phát hiện có chứa 3-MCPD - một chất có thể gây hại cho thận và khả năng sinh sản của nam giới.



Ông Chan Kam-wing, chủ tịch hội đồng cho biết: “Chúng tôi khuyên các nhà sản xuất nên nghiên cứu lại quy trình và cố gắng thay thế dầu ăn”.

Phát hiện chất gây ung thư trong nhiều loại bánh quy ở Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Acrylamide nói riêng hình thành khi thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao, đã được chứng minh là làm gia tăng nguy cơ gây ung thư ở động vật. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của nó đối với con người vẫn chưa hoàn toàn được các nhà khoa học biết đến”, ông Wang Mingfu, phó giáo sư Khoa học Sinh học ở Đại học Hồng Kông nói. “Acrylamide đã được phương Tây phát hiện gây tác hại từ ít nhất 10 năm nay. Hóa chất này cũng được tìm thấy trong khoai tây chiên và cà phê, gây nhiều rủi ro cho những người tiêu thụ các loại thực phẩm này mỗi ngày”.

Cơ quan giám sát đã đưa kết quả kiểm tra cho Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông để đề ra phương án đối phó.

Bơ thực vật và bơ tinh chế là những loại dầu chính được sử dụng để làm bánh quy. Một nghiên cứu của cơ quan giám sát năm 2018 đã tìm thấy glycidol và 3-MCPD trong gần 20 loại bơ thực vật được bán ở Hồng Kông. Theo kiến nghị của các chuyên gia, giới chức Hồng Kông nên xem xét cung cấp các thành phần tốt cho sức khoẻ con người với chi phí thấp hơn để người tiêu dùng có thể tiếp tục thưởng thức các món ăn nhẹ yêu thích của họ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tổ chức Y tế Thế giới không đặt ra giới hạn cho việc tiêu thụ glycidol và acrylamide, nhưng dựa trên các tiêu chuẩn do Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu đặt ra, một người trưởng thành nặng 60kg chỉ nên tiêu thụ 120 microgam 3-MCPD mỗi ngày. Bánh trứng cuộn do công ty Yuen Long Wing Wah sản xuất được phát hiện có chứa glycidol cao nhất với 1.900 mcg/kg, tiếp theo là trứng cuộn bơ của Yu Pin King với mức 1.700mcg/kg.

Trong số 48 loại được tìm thấy có chứa acrylamide, bánh quy sô cô la Bỉ Quadruple của chuỗi siêu thị Anh Sainsbury có hàm lượng cao nhất với 340mcg/kg. Ngoài ra, 46 loại bánh quy khác cũng bị phát hiện in sai hoặc thiếu thông tin về nội dung dinh dưỡng của sản phẩm.