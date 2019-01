BTS và EXO bị boygroup tân binh "dí" sát nút, đối thủ mới "đe doạ" nghệ sĩ SM trên BXH BillBoard

Vừa qua, Billboard đã công bố BXH "World Album" của tuần trước. Theo đó, "Love Yourself: Answer" của BTS duy trì thành tích quán quân trong 17 tuần, đồng thời là tuần thứ 21 có mặt trong BXH. Theo sau lần lượt là "Love Yourself: Her" và "Love Yourself: Tear" cũng của BTS. "Don't Mess Up My Tempo" (EXO) giữ vị trí thứ 4.

ATEEZ – boygroup tân binh ra mắt tháng 10/2018 – bất ngờ xếp hạng 5 với mini album "TREASURE EP.2 : Zero To One". Điều khiến album này "bay cao" là vì phần nhạc vô cùng bắt tai cũng như concept chất lừ của "Say My Name". Đứng thứ 6 là album "All Light" của ASTRO – nhóm của "mỹ nam truyện tranh" Eunwoo.

ATEEZ và ASTRO

MV "Say My Name" – ATEEZ

MV "All Night" – ASTRO

Hạng 8 tiếp tục thuộc về BTS với album tiếng Nhật "Face Yourself". Thành viên Trung Quốc của EXO là Lay có vị trí thứ 9 nhờ album solo đầu tay "NAMANANA". Full album đầu tay của NCT 127 ("NCT #127 Regular-Irregular) đứng thứ 10 sau gần 3 tháng "xuất xưởng". Đối thủ mới đe doạ 2 nghệ sĩ trên của nhà SM chính là GFRIEND cùng full album thứ 2 "Time for us" hiện có mặt ở vị trí thứ 12.

"RBB (Really Bad Boy)" của Red Velvet cũng trụ vững sau gần 2 tháng tại hạng 13. Mini album đầu tay của ATEEZ "TREASURE EP.1: All To Zero" tiếp tục nhận được sự ưu ái của fan quốc tế khi quay lại BXH ở vị trí thứ 14. "Chốt sổ" top 15 là album "Take.1 : ARE YOU THERE" phát hành tháng 10 năm ngoái của MONSTA X.

MV "Treasure" – ATEEZ

MV "Shoot Out" – MONSTA X

Nguồn tham khảo: Soompi