BS Hoàng Công Lương khiếu nại kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ tai biến chạy thận

Hoàng Công Lương (áo tím) trong phiên sơ thẩm tai biến chạy thận tại Hoà Bình tháng 5.2018

BS Hoàng Công Lương đã gửi đơn khiếu nại tới Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình), Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình liên quan đến trách nhiệm hình sự của mình.

Theo BS Lương, nguyên nhân gây tử vong cho người bệnh trong vụ án đã được cơ quan chuyên môn cókết luận do tồn dư hoá chất Axit Flohydric (HF) trong hệ thống nước RO sau bảo dưỡng, sửa chữa; hoàn toàn không có mối quan hệ nhân quả liên quan tới công tác khám và ra y lệnh lọc máu của bác sĩ điều trị.

BS Hoàng Công Lương gửi đơn khiếu nại

BS Lương cho rằng, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, bàn giao hệ thống RO sau sửa chữa tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình hoàn toàn không có từ trước đến nay nên BS không thể có hành vi cẩu thả nào trong quy trình đó. Hoạt động lọc máu thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình, ngoài việc thăm khám người bệnh đủ sức khoẻ lọc máu và quan sát đồng hồ đo độ dẫn điện báo chỉ số an toàn, bác sĩ điều trị không có bất kỳ cách gì để nhận biết hệ thống RO sử dụng không an toàn, càng không thể nhận biết đồng hồ có khả năng sai số.

Cũng theo BS Hoàng Công Lương, tại thời điểm xảy ra sự cố, do Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình cũng như BV đa khoa tỉnh Hoà Bình đều không ban hành bất kỳ văn bản nào quy định về quy trình vận hành, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống RO, bác sĩ điều trị phải báo cáo trưởng khoa và phải có ý kiến chỉ đạo của trưởng khoa mới cho phép bác sĩ ra y lệnh lọc máu nên không thể buộc trách nhiệm đối với BS Lương về lỗi cẩu thả làm chết người. "Kết luận tôi có lỗi cẩu thả do không thấy trước được hậu quả chết người từ việc sử dụng nguồn nước RO không an toàn khi chưa có ý kiến chỉ đạo của trưởng khoa là không có căn cứ" BS Lương nhấn mạnh.

Một lần nữa BS Lương khẳng định: Không ký, không được giao thực hiện, không nhìn thấy hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống RO số 2 nên không biết các bên giao kết hợp đồng. Tôi không hiểu vì sao tôi và Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh, đều bị đề nghị truy tố cùng tội danh "Vô ý làm chết người" do nguyên nhân tồn dư hoá chất sau sửa chữa hệ thống RO?

BS Lương cũng không đồng ý với Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 kết luận bổ sung một nguyên nhân khác gây ra hậu quả làm chết người trong vụ tai biến chính là tình trạng bố trí nhân lực không đầy đủ và cần thiết. Cả 2 nguyên nhân: tồn dư hoá chất chất sau sửa chữa hệ thống RO và bố trí nhất lực đều không liên quan đến công việc điều trị của bác sĩ cũng như bản thân BS Lương.

Một điểm nữa BS Lương muốn khiếu nại là Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2, Cơ quan cảnh sát điều tra đã cắt xén nội dung: Bị can Bùi Mạnh Quốc bàn giao cho bị can Trần Văn Sơn – Phòng vật tư, thiết bị y tế (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) hệ thống RO sau sửa chữa chiều 28.5.2017; Bị can Sơn bàn giao qua điện thoại với điều dưỡng Đỗ Thị Điệp vào chiều cùng ngày là hệ thống RO đã sửa xong và có thể hoạt động bình thường, sáng 29.5.2017 bị can Sơn bàn giao giấy tờ cho điều dưỡng Điệp. Trước bàn giao của Phòng vật tư, thiết bị y tế sang 29.5.2017, Sơn cũng báo cáo với ông Trần Văn Thắng – Trưởng Phòng Vật tư, thiết bị y tế - về hệ thống RO2 đã sửa chữa xong, ông Thắng đã chỉ đạo Sơn hoàn thiện thủ tục giấy tờ để thanh lý hợp đồng. Việc bỏ ngoài Bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 đã làm sai lệch sự thật.

BS Lương đề nghị cơ quan chức năng xem xét thấu đáo, toàn diện, khách quan vụ án để có phán quyết đúng đắn.