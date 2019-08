Bắt nữ doanh nhân làm giả hóa đơn hoàn thuế chiếm hàng chục tỷ đồng

Ngày 3/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Hậu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Qua rà soát, lực lượng công an phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng nên đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty này.

Cơ quan công an nhận thấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế, mọi hoạt động của công ty đều do Hậu điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó, Hậu hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.