Bao Giờ Hết Ế: Cùng gấu xem ngay để thấy trân trọng hơn giá trị tình yêu

Bao lâu rồi ta yêu người như một thói quen?

Đôi khi chỉ vì guồng quay công việc, vì bộn bề lo toan của cuộc sống ta quên mất những điều nhỏ bé mà người thương làm cho chính mình. Ta quên mất những cử chỉ nhỏ, những hành động tưởng như quen thuộc hàng ngày lại có ý nghĩa vô cùng với đối phương. Bởi tình yêu như bếp lửa, nếu chẳng thêm củi chẳng sớm thì muộn than cũng sẽ nguội lạnh, bếp sẽ tắt. Vậy nên chần chừ gì nữa sao không cùng người ấy ra rạp xem Bao Giờ Hết Ế để thấy trân trọng hơn những giây phút được ở bên cạnh nhau.

Có duyên gặp gỡ nhưng để bên nhau dài lâu cần nhiều hơn một chữ yêu!

Bao Giờ Hết Ế là câu chuyện tình yêu giữa hai người xa lạ - Thiên Kim và Hòa đúng như câu hát “Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau”. Quả thật vậy, thứ na ná tình yêu thì rất nhiều nhưng không phải đâu cũng là tình yêu thực sự. Trong cuộc đời có những người may mắn tìm thấy nhau ngay lần đầu gặp mặt, nhưng cũng có người đi qua thanh xuân vẫn chưa tìm thấy người trong mộng. Tìm thấy nhau và cho nhau một lí do để bước từ ranh giới người xa lạ đến tình yêu là cả một quãng đường rất dài mà ở đó, họ phải trải qua những khúc mắc, hiểu lầm và cả thử thách.

Cũng như hai nhân vật Thiên Kim và Hòa, hai người như hai mảnh ghép lệch nhau, số phận khác nhau, cuộc sống khác nhau nhưng gặp gỡ và nên duyên bởi tình huống oái ăm chẳng ai ngờ tới. Ban đầu họ cần đối phương như một “chiếc phao” để bám víu. Thiên Kim cần Hòa đóng giả làm bạn trai bên cạnh cuộc đời cô, một người cô dùng tiền mua được. Hòa cần Thiên Kim để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mỗi người một lí do những tất cả lại là cái cớ để họ dần hiểu và bên nhau.

Từ duyên gặp gỡ Kim và Hòa vô tình “trói buộc” đời nhau bằng câu chuyện tình đẹp, không quá lâm li bi đát, không yêu nồng nhiệt từ ánh nhìn đầu tiên. Thiên Kim thực sự bước vào cuộc đời Hòa khi hiểu về cuộc sống của anh, trái tim cô tiểu thư cảm động trước hình ảnh cậu con trai hiếu thảo, chu đáo và chân thành. Hòa cũng vậy, anh choáng ngợp trước gia cảnh của Thiên Kim nhưng chưa bao giờ Hòa mảy may ý nghĩ vụ lợi. Nếu ban đầu anh thấy một cô tiểu thư nhà giàu bá đạo thì theo thời gian anh nhận ra cô gái ấy với những góc khuất yếu lòng và một trái tim chân thành khao khát được yêu thương. Yêu thì dễ đó nhưng giữ trọn cảm xúc trong tình yêu cần học cách lắng nghe, học cách thấu hiểu đối phương, hiểu cả trái tim mình.

Điều quan trọng nhất mà bạn cần ở đối phương là... Lí do để ở lại?

Tình yêu là vậy, yêu nhau đến mấy cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm… Quan trọng là chúng ta có đủ can đảm tin tưởng đối phương hay không. Bởi: “Thật lòng yêu thương, ai mà không ước muốn, tìm thấy nhau giữa đời đâu phải dễ”. Trong tình yêu, Thiên Kim cũng không ngoại lệ vì yêu Hòa chân thành nên cô sợ cái “huông sát chồng” sẽ khiến người mình yêu phải chết, cô chấp nhận rời xa Hòa để anh được sống. Còn Hòa sợ, nếu bản thân tiến thêm một bước anh sẽ có được cô nhưng phải đối mặt với việc bỏ lại Thiên Kim một mình trên cõi đời. Họ vốn dĩ không tin mình có thể vượt qua…

Lúc họ nhận ra đối phương chính là một nửa tìm kiếm bấy lâu thì sóng gió ập đến. Thiên Kim hiểu lầm Hòa là kẻ lừa đảo bởi anh và người bạn trai cũ của cô là hai anh em. Thiên Kim tức giận, chối bỏ là phải thôi... Xâu chuỗi lại từ đầu, rõ ràng Hòa đến với cô chỉ vì tiền, thì sao có thể tin được tiền không phải là lí do anh đến với cô? Hiện thực quá rõ ràng khiến anh chẳng thể mở lời để giải thích dù biết mình bị hiểu lầm. Anh tìm đến cô bằng tất cả chân thành nhất thì cũng là lúc vô tình họ bị cuốn vào thử thách khác. Cả hai phải đối diện với cái chết, lo lắng cho bản thân hay bảo vệ người yêu? Cuối cùng, Thiên Kim và Hòa lựa chọn bất chấp tất cả, bất chấp lời nguyền bấy lâu để thành thật với trái tim mình. Có đủ lí do ở lại thì mọi bão giông đều bị bỏ lại sau lưng và lúc ấy nhận ra tất cả chỉ là gia vị giúp cho tình yêu thêm nồng.

Bao Giờ Hết Ế không đơn thuần là bộ phim dành cho những cô gái ế, FA mà qua bộ phim ta chợt nhận ra được yêu là một “món quà”. Khi đã tìm thấy người hiểu, yêu thương thật lòng liệu chúng ta có biết trân trọng tình yêu ấy hay không?

Bao Giờ Hết Ế hiện đang được công chiếu rộng rãi trên các cụm rạp toàn quốc.