"The Ritual": Cơn ác mộng của 4 "phượt thủ" trong rừng sâu

Đến từ dịch vụ trực tuyến Netflix, The Ritual (Nghi Lễ Tế Thần) là tác phẩm kinh dị của Anh quốc kể về chuyến hành trình đi vào rừng sâu của 4 anh chàng nhằm tưởng nhớ người bạn đã mất. Tăm tối và giật gân, bộ phim đưa tới nỗi ám ảnh cho những "phượt thủ" non kinh nghiệm khi họ dấn thân vào cõi âm u của khu rừng Bắc Âu.

Trailer phim "The Ritual"

Để tưởng nhớ người bạn chung đã khuất, nhóm 4 anh chàng này quyết định thực hiện chuyến "đi phượt" trên con đường mòn nổi tiếng Kungsleden (hay còn được biết tới với cái tên Vương Lộ) tại Thuỵ Điển. Tuy nhiên mọi chuyện trở nên tồi tệ khi các thành viên liên tục gặp phải những sự kiện quái đản trên đường đi, bị tấn công và cuối cùng lần lượt bỏ mạng bởi một con quái vật.

The Ritual là cơn ác mộng nhân đôi của những gã "phượt thủ"

"Có thứ gì đó ở trong rừng"

Rừng núi luôn là một khái niệm bí hiểm đổi với những người đã quen với lối sống thành thị. Không thông thạo địa hình, tai nạn, lạc đường, mệt mỏi và đói khát là những cơn ác mộng luôn rình rập những "phượt thủ" đường rừng. Kinh khủng hơn, trong The Ritual những nhân vật còn nhận ra trong rừng "có thứ gì đó" ma quái và ghê rợn chứ không chỉ đơn thuần là thú dữ. Ở đó, sự cô đơn và yếu thế của con người dường như càng bị cô lập trong bóng bối của rừng sâu, nơi mà chúng ta không thể quan sát "chúng" như cái cách chúng ta đang bị theo dõi. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều bộ phim kinh dị gần đây đều chọn những khu rừng hoang vắng làm bối cảnh phim như The Cabin In the Woods, Tucker and Dale vs. Evil, Evil Dead 2, Blair Witch...

Thần thoại Bắc Âu đã tìm được biến tướng kinh dị trong hình ảnh con quái vật của The Ritual

Sự tuyệt vọng của The Ritual bắt đầu ngay khi một thành viên của đội tên Dom bị trật đầu gối và phải đi tập tễnh trong đau đớn. Cách các thành viên khác phản ứng lại với điều này: người thờ ơ, kẻ nghi ngờ Dom cố tình ăn vạ... đã cho thấy sự rạn nứt từ bên trong cả tình bạn giữa 4 người đàn ông. Gần như ngay sau đó rừng già đã hé lộ bí mật kinh dị của mình: rằng cả khu rừng mà những kẻ này đang đi qua là một đài tế khổng lồ với những xác hươu, xác người bị phanh bụng treo trên cây, những nhà tế lễ được dựng lên rải rác trong rừng. Cuộc "đi phượt" mau chóng trở thành cuộc sinh tồn trước mối đe doạ vô hình nhưng lại rất hiện hữu bởi "nó" lần lượt giết chết từng thành viên chỉ trong nháy mắt.

Chiêu bài tâm lý ẩn dưới lớp vỏ kinh dị

Dù thuộc thể loại kinh dị và có đầy đủ các yếu tố của một bộ phim kinh dị từ bối cảnh cho tới chi tiết phim, The Ritual lại hấp dẫn khán giả ở một cốt truyện có chiều sâu khi khai thác sự hối hận của con người ở trung tâm nhân vật Luke. Anh là bạn của người bạn quá cố Rob và là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho Rob khi quá nhát gan không chạy ra cứu bạn lúc Rob bị tấn công bởi một đám côn đồ trong siêu thị. Trong nhiều năm liền, Luke luôn tự dằn vặt mình vì điều này và chuyến đi bộ trong rừng đã khiến anh trào dâng sự hối lỗi và mặc cảm đau đớn thông qua những cơn ác mộng.

Bên cạnh đó, khu rừng bí ẩn trong The Ritual cũng đóng vai trò như một tấm màng lọc để các nhân vật khác dần dần bộc lộ bản thân. Với Phil, đó là sự yếu đuối khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo. Dom thì luôn đổ lỗi cho Luke về cái chết của Rob. Không ai nói ra, nhưng càng dấn thân sâu vào cánh rừng âm u và bắt đầu bộc lộ các hành vi quái đản thì đó cũng là lúc điểm yếu của từng người được hé lộ.

Có rất nhiều chi tiết hứa hẹn trong The Ritual mà đạo diễn David Bruckner đáng ra đã có thể làm tốt hơn. Nhân vật Dom ban đầu tưởng như đó là một ông chú khó tính là gánh nặng cho cả đội, thế nhưng càng về sau càng khiến khán giả có thiện cảm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cái kết cuối phim thật sự không thể thoả mãn người xem sau tất cả những "setup" (dàn cảnh) từ đầu phim để chuẩn bị cho một hạ màn hoành tráng.tuy nhiên đây vẫn là một phim kinh dị cân bằng tốt giữa sự ám ảnh về tâm lý và sự ghê rợn từ các vết thương thể xác.



The Ritual (Nghi Lễ Tế Thần) là lựa chọn không tồi dịp cuối tuần cho những ai muốn trải nghiệm "phim kinh dị kiểu Anh quốc", không giật gân như phim Hollywood nhưng lại tăm tối và ám ảnh hơn nhiều các tác phẩm kinh dị giải trí tại rạp. Phim hiện đang được chiếu trên kênh Netflix.