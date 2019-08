Bạn sẽ tiếc hùi hụi nếu bỏ lỡ Đầu gấu Bắc cực 3 vì những lý do này

Phòng vé dịp hè 2019 đang sôi động vì đa dạng thể loại phim đổ bộ từ kinh dị rùng rợn đến hành động máu me. Bên cạnh cơn vũ bão do những thể loại phim "nặng đô" như vậy tạo ra, các rạp chiếu vẫn được "xoa dịu" bởi sự xuất hiện của dòng phim hoạt hình vui tươi và hài hước, phù hợp với cả gia đình.

Hè này, khán giả sẽ được chứng kiến màn tái xuất của chú gấu Norm và những người bạn trong Norm of the North: King Sized Adventure (Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật). Bộ phim hứa hẹn sẽ chinh phục fan cứng của dòng phim hoạt hình vì những điểm mạnh về cốt truyện và hình ảnh.

Thương hiệu phim hoạt hình Đầu gấu Bắc cực sẽ trở lại đường đua phòng vé dịp hè 2019 với phần mới thú vị hơn.

1. Sự trở lại của một thương hiệu phim hoạt hình được nhiều người yêu thích

Thương hiệu phim hoạt hình Đầu gấu Bắc cực ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016. Nhân vật trung tâm của loạt phim là Norm - một chú gấu Bắc cực không có khả năng săn mồi điêu luyện như những người bạn khác. Tuy nhiên, cậu lại sở hữu khả năng nói tiếng người được truyền lại từ đời ông nội.

Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng và đặc biệt chiếm được cảm tình của đông đảo các bạn nhỏ ngay từ phần đầu tiên công chiếu. Vì vậy, bộ ba nhà sản xuất Assemblege Entertainment, Splash Entertainment và Telegael quyết định để chú gấu Norm đáng yêu tái ngộ khán giả qua phần 2 ra mắt vào cuối năm 2018. Năm nay, Norm sẽ tiếp tục tung hoành trong phần mới mang tên Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật.

Chú gấu Norm trong phần 2 mang tên Đầu gấu Bắc cực: Chìa khóa thần kỳ.

Tuy không được đầu tư kinh phí khổng lồ như nhiều loạt phim hoạt hình khác nhưng Đầu gấu Bắc cực vẫn tạo được dấu ấn riêng không trộn lẫn cho mình. Cả 3 phần đều được chăm chút xây dựng dàn nhân vật dễ thương, lời thoại dí dỏm, cốt truyện cuốn hút với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, gay cấn xen lẫn hài hước.

Chú gấu Norm với tính cách tốt bụng nhưng có phần hậu đậu, vụng về là "thỏi nam châm" hút khách cho thương hiệu phim hoạt hình Đầu gấu Bắc cực. Bên cạnh đó, đội sóc chuột Lemmut – bạn đồng hành cùng Norm cũng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả vì tính cách có phần tưng tửng. Bộ tứ nhân vật này đã tạo ra vô vàn tình huống dở khóc dở cười, mang lại cho khán giả những giây phút giải trí thư giãn và những tràng cười sảng khoái.

Chú gấu Norm hậu đậu sẽ trở lại và hài hước hơn xưa.

Cốt truyện phiêu lưu ly kỳ, hài hước và vui nhộn

Nếu như trong 2 phần trước, chú gấu Norm và những người bạn chỉ mới dẫn dắt người xem đến với vùng đất New York thì ở Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật, cậu phải thực hiện một chuyến đi dài hơi với nhiều thử thách khó nhằn hơn. Trên hành trình đó, Norm và đội Lemmut sẽ phải đối mặt với vô số tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không quên tạo ra những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn và thú vị.

Đầu gấu Bắc cực 3 khắc họa hành trình mới của Norm và cuộc gặp gỡ định mệnh với một người bạn là con người. Trong khi Norm và những người bạn đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho ông nội của cậu thì rắc rối xảy đến tại Misty Mountain. Ở đó, Norm gặp một nhà khảo cổ học tên Jin và biết rằng một cổ vật vô giá của Trung Quốc đã bị đánh cắp bởi Dexter - đối tác cũ của Jin.

Trong Đầu gấu Bắc cực 3, Norm sẽ gặp gỡ 1 người bạn mới là con người.

Với sự trợ giúp của nhóm "chiến binh tinh nhuệ" sóc chuột Lemmut, Norm phải bắt đầu một chuyến đi xuyên thế giới để lấy lại cổ vật và đưa nó trở về vị trí ban đầu. Trong hành trình này, cậu phải đối mặt với vô số mối nguy đến từ đối tác cũ của Jin. Liệu, Norm có thể thực hiện lời hứa với người bạn mới và trở về nhà kịp đám cưới của ông nội hay không? Câu trả lời sẽ có khi phim ra mắt khán giả.

Norm và đội sóc chuột Lemmut sẽ phải trải qua vô vàn thử thách mới trong chuyến đi truy tìm cổ vật.

Vẫn duy trì điểm mạnh từ "người tiền nhiệm", Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật sở hữu dàn nhân vật chính dễ thương với tính cách hài hước và lời thoại hóm hỉnh. Song song với đó là tuyến phản diện được chăm chút kỹ lưỡng nhằm mang đến nhiều thách thức cho chuyến đi trả lại cổ vật của Norm và những người bạn. Nhờ vậy, cốt truyện của phần 3 trở nên đa vị, đa sắc hơn, có chất hài hước, vui nhộn nhưng cũng có những khoảnh khắc gay cấn, ly kỳ vì mối đe dọa đến từ phản diện Dexter.

Chân dung phản diện xảo trá và hung hãn của Đầu gấu Bắc cực 3.

Kỹ xảo có đầu tư

Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật không phải là một tác phẩm được đầu tư hoành tráng về mặt kỹ xảo. Tuy nhiên, phim vẫn đảm bảo sẽ làm thỏa mãn "cơn khát" hình ảnh cho các fan cứng của dòng phim hoạt hình.

Ở Đầu gấu Bắc cực 3, dàn nhân vật được khắc họa một cách sinh động dưới những nét vẽ đồ họa được chăm chút tỉ mỉ. Tạo hình nhân vật dễ thương là một điểm cộng lớn cho bộ phim hoạt hình này. Ngoài ra, phần phông nền là khung cảnh thiên nhiên cũng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Trong chuyến phiêu lưu truy tìm cổ vật, chú gấu Norm sẽ đi qua nhiều vùng đất khác nhau. Theo đó, bộ phim cũng tái hiện lại cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ bằng hiệu ứng kỹ xảo đầy màu sắc và ấn tượng.

Đầu gầu Bắc cực 3 vẫn chăm chút tỉ mỉ cho phần kỹ xảo, mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

Bên cạnh việc chăm chút cho phần kỹ xảo, Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật cũng đầu tư dàn diễn viên lồng tiếng với chất giọng giàu cảm xúc để tạo thêm điểm nhấn cho dàn nhân vật từ chính tới phụ. Dàn diễn viên lồng tiếng của phim gồm Andrew Toth trong vai Norm, Simon Hayama trong vai Jin. Đây là 2 ngôi sao đã gắn bó với các phần trước của loạt phim hoạt hình này.

Andrew Toth được biết đến qua các bộ phim như Mobile Suit Gundam Seed (2002), My Little Pony: Equestria Girls Specials (2017) and Tetsujin 28 (2005). Còn Simon Hayama từng tham gia lồng tiếng cho bộ phim anime được yêu thích tại Nhật Bản Death Note Relight - Visions of a God. Các nhân vật phụ khác được lồng tiếng bởi Jenbifer Cameron, Brian Dobson, Michael Dobson,… Bộ đôi đạo diễn Richard Finn và Tim Maltby sẽ là người cầm trịch phần 3 này.

Norm of the North: King Sized Adventure (Đầu gấu Bắc cực 3: Truy tìm cổ vật) đang khởi chiếu tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc.