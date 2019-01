Bạn có nhớ ngày này 8 năm trước, Adele đã ra mắt một album nhận tới 7 giải Grammy?

Phát hành vào tháng 1/2011, "21" là album phòng thu thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của "Hoạ mi nước anh" Adele. Đã 8 năm trôi qua nhưng 11 ca khúc nằm trong album này vẫn là những giai điệu được hàng ngàn người hâm mộ trên khắp thế giới yêu mến và thuộc nằm lòng như "Someone Like You", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain"...

Album "21" đã đem về cho Adele tới 7 giải Grammy vào năm 2012, trong đó bao gồm cả những giải thưởng quan trọng nhất là "Album của năm", "Thu âm của năm" và "Bài hát của năm". Bên cạnh đó, "21" cũng trở thành album nhận nhiều chứng nhận nhất của lịch sử âm nhạc thế giới. Đồng thời, đây chính là album bán chạy nhất thập kỉ này với hơn 30 triệu bản trên toàn cầu.

Album "21" đã tròn 8 tuổi, ghi nhiều kỷ lục "khủng" trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Bắt đầu sáng tác cho "21" kể từ tháng 4/2009, mọi ca khúc thuộc album này được Adele lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa nữ ca sĩ với bạn trai. Chính vì thế, từng ca từ và giai điệu của "21" đều mang rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đậm chất tự sự về hạnh phúc, ngọt ngào đến nỗi đau xót và phiền muộn trong tình yêu. Sự ra đời của "21" vào năm 2011 đã thực sự gây "chấn động" giới chuyên môn cũng như người yêu nhạc, giúp vực lại doanh thu bán đĩa đang tụt dốc của nền công nghiệp âm nhạc Mỹ và Anh.

Trên bảng xếp hạng Billboard, album "21" giữ vị trí No.1 trong suốt 21 tuần liên tục và còn nhận được chứng nhận kim cương của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ. Album này cũng xuất hiện trong nhiều danh sách xuất sắc nhất cuối năm của các tạp chí uy tín như Rolling Stone, TIME, New York Times... Ba đĩa đơn "Rolling in the Deep", "Someone Like You" và "Set Fire to the Rain" trở thành những bài hát ăn khách trên toàn thế giới.

MV "Someone Like You" - Adele