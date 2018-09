Bác sĩ giết vợ phi tang xác: Công an rà soát 20 nhà nghỉ ở Thái Nguyên truy tìm đối tượng

Triệu Văn Hải tại cơ quan công an

Dùng chó nghiệp vụ truy nguồn hơi

Trong cuộc họp báo, đại tá Đặng Cao Thái, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Cao Bằng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) giết vợ là chị Đặng Thị Hiếu (31 tuổi) rồi phi tang xác xuống sông.

Tại cơ quan điều tra, Hải đã khai nhận hành vi giết vợ và phi tang xác xuống sông Mãng (phường Đề Thám, TP Cao Bằng).

Đại tá Nông Minh Đức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, công an xác định, trên giường và nhà tắm có nhiều vết máu. Bàn ăn còn bát, cơm, bình rượu bìm bịp để trên bàn cùng với đó có quyển sổ tay bên trong ghi 7 - 8 dòng chữ, có câu: "Tôi đã bóp cổ vợ tôi đến chết, con xin lỗi mẹ".

Đại tá Đức thông tin về sự việc. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, cơ quan điều tra nhận định Triệu Văn Hải là đối tượng sát hại vợ. Cơ quan điều tra đặt giả thiết, có thể đối tượng giấu thi thể vợ ở bụi rậm, nơi hoang vắng hoặc chở xác vợ đến nghĩa trang để chôn nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Công an làm việc với quản trang ở địa phương, hỏi quản trang có ai đưa xác chôn cất mới không. Sau khi kiểm tra kết quả không có, thông tin này bị loại.

Công an dùng chó nghiệp vụ để giám định, truy nguyên nguồn hơi nhưng việc truy nguồn hơi rất khó khăn vì trời mưa suốt đêm.

Di lý kẻ thủ ác về Cao Bằng trong đêm

Theo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, trước sự biến mất kỳ lạ của vợ chồng Hải, cơ quan công an đã lần theo các mối quan hệ của Triệu Văn Hải trong giai đoạn người này học y khoa tại Thái Nguyên.

Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Triệu Văn Hải có mối quan hệ ở Thái Nguyên rất nhiều. Công an đã tiến hành rà soát 20 nhà nghỉ Hải đến ăn ngủ nghỉ, đưa bạn gái đến.

Sau khi sàng lọc hết, xác định Hải có mặt tại tổ 13, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên lúc hơn 9h ngày 31.8 và đến gần 21h cùng ngày, anh ta rời đi và tắt máy điện thoại.

Công cử tổ công tác tiếp tục làm rõ và nhận được thông tin Hải đã vào các tỉnh phía Nam. Tổ công tác xác định Hải vào TPHCM một ngày thì quay lại Hà Nội.

Đến 20h tối 7.9, tại một nhà nghỉ trong ngõ 166, phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội), đơn vị nghiệp vụ đã bắt được đối tượng Triệu Văn Hải. Sau đó, Hải được di lý về Cao Bằng ngay trong đêm.

Cơ quan công an làm việc với Triệu Văn Hải. Ảnh: CACC

Đại tá Đức nhấn mạnh, quá trình điều tra, đơn vị đã được sự phối hợp Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh rất nhiệt tình hỗ trợ rất chặt chẽ.

Sau hai ngày nghỉ, đối tượng thú tội. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng là ngày 30.8, vợ chồng Hải cãi nhau. Hải đã đánh vợ rồi bóp cổ đến chết. Sau đó, Hải kéo vợ vào nhà tắm, cho vào bao tải rồi chở thi thể nạn nhân đi phi tang.

Đại tá Nông Minh Đức cho hay, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tìm kiếm từ ngày 31.8 đến nay nhưng chưa có kết quả.

"Chúng tôi đã giao cho Công an TP Cao Bằng, Công an huyện Hòa An, Công an huyện Phục Hòa huy động lực lượng cùng quần chúng nhân dân tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Mỗi ngày, các huyện phải có báo cáo về tiến độ tìm kiếm, số lượng người tìm kiếm và hiệu quả của việc tìm kiếm thi thể nạn nhân. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, huy động lực lượng để sớm tìm thấy thi thể nạn nhân", đại tá Đức nói thêm.