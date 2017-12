Bà Trang Lê - Multimedia: "Đơn vị nắm bản quyền "The Face" đã tìm đến muốn hợp tác với chúng tôi"

Những ngày qua, thông tin "The Face Vietnam" đổi chủ từ nhà sản xuất Cát Tiên Sa về tay Multimedia JSC đã gây xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ các show thực tế, đặc biệt là về ngành thời trang, nghề người mẫu. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Trang Lê - tổng giám đốc công ty Multimedia JSC để tìm hiểu thêm thông tin.

Bà Trang Lê trong buổi công bố "The Face" về chung nhà với "Next Top Model"

Chào bà Trang Lê! Từ đâu mà công ty bà có được format "The Face" trong tay, dù chương trình đã được công ty khác sản xuất 2 mùa?

Thực ra trước đây chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đặt vấn đề mua bản quyền "The Face" ngay từ khi chương trình mới bắt đầu phát sóng mùa đầu tiên tại Mỹ. Thời điểm đó chúng tôi cũng phải mất một thời gian khá dài để đàm phán khá chi tiết về chương trình, sau đó hợp đồng đã được hoàn tất và chỉ còn bước cuối cùng là ký hợp đồng nữa thôi nhưng rồi chúng tôi đã để tuột mất cơ hội sở hữu chương trình này. Lúc đó tôi cảm thấy tiếc lắm, nhưng dù sao chúng tôi vẫn còn "Vietnam's Next Top Model". Chính vì thế nên chúng tôi đã tập trung vào sản xuất "Vietnam's Next Top Model" các mùa tiếp theo và không còn nghĩ ngợi gì về "The Face" nữa.

Nhưng trong năm nay, đơn vị nắm bản quyền phân phối chương trình này là tập đoàn EndemolShine đã bất ngờ liên lạc với chúng tôi và ngỏ ý muốn chào bán bản quyền chương trình "The Face" tại thị trường Việt Nam bởi vì họ có biết đến chúng tôi qua 8 mùa "Vietnam's Next Top Model", và rất nhiều chương trình thời trang tại Việt Nam. Chính vì thế nên mặc dù có khá nhiều đơn vị muốn mua bản quyền sản xuất chương trình này, nhưng phía EndemolShine chia sẻ rằng họ đã thẳng thừng từ chối vì chỉ muốn hợp tác với chúng tôi.

Việc sản xuất thêm chương trình "The Face" sẽ là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể tiếp tục tìm kiếm và đào tạo ra những gương mặt người mẫu mới chuyên nghiệp cho làng thời trang Việt Nam, giúp cho khán giả có cái nhìn đa dạng hơn về công việc người mẫu. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định mua bản quyền chương trình này.

Clip công bố "The Face Vietnam" mùa 3

Để có được format này, công ty bà có vất vả nhiều không? Và hiện tại bà đã mua bản quyền của The Face bao lâu?

Nếu so sánh với giai đoạn trước đây khi mà chúng tôi phải chứng minh rất nhiều điều để có thể sở hữu được format "The Face" thì bây giờ mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều, vì bên bán bản quyền chủ động tìm đến chúng tôi, việc duy nhất chúng tôi cần làm là đàm phán về giá bản quyền và chốt hợp đồng là xong.

Tất cả mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, và chúng tôi đã chính thức nắm bản quyền độc quyền format chương trình "The Face" dài hạn tại Việt Nam mà không gặp nhiều trở ngại.

Vì sao đã có "Next Top Model" mà bà vẫn muốn có thêm "The Face"? Trên thế giới, 2 chương trình này thường đối đầu nhau, vậy tại sao bà lại muốn đưa về cùng một nhà?

Đơn giản vì "Vietnam's Next Top Model" và "The Face" là hai chương trình dù cùng là những cuộc thi về người mẫu nhưng lại có những tiêu chí và cách đánh giá khác nhau. Nếu "Vietnam's Next Top Model" hướng đến việc tìm kiếm những người mẫu có vẻ đẹp cá tính và mang đậm tính thời trang cao cấp, "The Face" lại hướng đến những người mẫu có vẻ đẹp ngọt ngào hơn và đậm tính thương mại. Nhu cầu về người mẫu đặc biệt là việc tìm kiếm những gương mặt người mẫu mới cho mỗi mùa fashion week là vô cùng lớn.

Vì thế việc tổ chức thêm một cuộc thi người mẫu nữa sẽ giúp cho chúng tôi có cơ hội tìm kiếm thêm nhiều gương mặt người mẫu mới hơn, vừa làm đa dạng hơn công việc người mẫu, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về người mẫu cho các sàn diễn thời trang cũng như cho các thương hiệu trên thị trường.

Việc sản xuất cả 2 chương trình bà có lo ngại sẽ khiến màu sắc của cả 2 giống nhau?

Chắc chắn là không rồi, nếu lo ngại thì chúng tôi đã không mua bản quyền sản xuất cả 2 chương trình, bởi vì như tôi đã nói ở trên thì tiêu chí đánh giá cũng như cách thức tổ chức của 2 chương trình là khác nhau mà.

Vậy bà có ý định biến "The Face" thành một show đầy drama không?

Nếu theo dõi các chương trình truyền hình thực tế do công ty chúng tôi tổ chức, khán giả sẽ nhận thấy chúng tôi luôn đề cao tính chuyên môn khi xây dựng nội dung chương trình. Các thử thách dành cho thí sinh thường rất "khó nhằn", và khốc liệt bởi vì chúng tôi muốn đem đến những bài học thực sự cho các bạn người mẫu. Thông qua đó, giúp các bạn hiểu rằng con đường đi đến thành công không bao giờ trải đầy hoa hồng.

Tuy nhiên, là một cuộc thi nên các thí sinh sẽ luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh và áp lực, vì vậy sẽ rất dễ nảy sinh những mâu thuẫn trong cuộc sống chung bởi những cá tính quá mạnh. Nên nếu điều đó xảy ra thì chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải sao cho vừa đảm bảo tính "thực tế" với những mâu thuẩn xảy ra (nếu có), vừa vẫn phải mang tính chuyên môn và giải trí cao để giúp cho khán giả có cái nhìn thật khách quan về chương trình.

Có phải thành công của "Vietnam Next Top Model - All Stars" chính là khởi điểm, kéo theo những dự án tiếp theo của công ty?

Có thể nói sự thành công của "Vietnam's Next Top Model - All Stars" trong năm 2017 là một nguồn động lực rất lớn cho bản thân tôi cũng như ê-kíp của mình. Chính vì thế nên chúng tôi luôn cố gắng không ngừng tìm kiếm và mang đến cho công chúng những chương trình hấp dẫn nhất. Và các chương trình được chúng tôi giới thiệu lần này đều là những chương trình đã được chúng tôi lên kế hoạch mua bản quyền từ khá lâu rồi nhưng do bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra công chúng thì chúng tôi mới công bố rộng rãi.

Bà Trang Lê bên cạnh dàn Quán quân "Vietnam's Next Top Model"

Hiện tại bà có nhắm đến ngôi sao nào cho ghế nóng "The Face" hay "Vietnam's Next Top Model" chưa?

Hiện tại chúng tôi cũng đang cân nhắc một số gương mặt cho vị trí Huấn luyện viên của "The Face Vietnam" cũng như Host và các thành viên Ban giám khảo của "Vietnam's Next Top Model" rồi, nhưng chi tiết cụ thể khi nào có thông tin cuối cùng thì chúng tôi sẽ công bố rộng rãi để báo chí và công chúng được biết.



Xin cảm ơn và chúc cho những chương trình của bà sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công!