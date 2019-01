Apple đã chi bao nhiêu tiền để giữ an toàn cho CEO của mình trong năm 2018?

Năm ngoái, Apple đã chi 310.000 USD cho công tác bảo vệ an ninh cá nhân đối với CEO Tim Cook. Con số này gấp 5 lần thu nhập của một hộ gia đình trung bình tại Mỹ, nhưng lại khá nhỏ so với những con số tương ứng mà một số công ty công nghệ chi ra để bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo của mình.

Ví dụ, Amazon và Oracle mỗi năm bỏ ra 1,6 triệu USD để bảo vệ Jeff Bezos và Larry Ellison. Trong khi đó, Google, dù chi bạo hơn Apple, nhưng số tiền dùng để bảo vệ CEO Sundar Pichai cũng chỉ dừng ở mức 600.000 USD mà thôi. Tuy nhiên, tất cả đều khá... bèo bọt nếu so với mức chi phí dành cho bảo vệ an ninh đối với CEO Facebook, Mark Zuckerberg: 10 triệu USD!

Chi phí an ninh của Tim Cook từ lâu đã luôn có sự khác biệt so với những người đồng nghiệp nêu trên. Ví dụ, trong năm 2016, chi phí dành cho Tim Cook vào khoảng 209.151 USD, ngang với CEO Verizon và FedEx, nhưng ít hơn đáng kể so với CEO Facebook. Rõ ràng, bạn sẽ nghĩ lãnh đạo của một trong những công ty giá trị bậc nhất thế giới không thể được bảo vệ chỉ với khoản tiền ít ỏi như vậy được, nhưng đó lại là sự thật.

Khoản chi phí an ninh lớn nhất từng được chi cho Cook là vào năm 2015, khi Apple bỏ ra đến 700.000 USD để bảo vệ CEO của mình.

Tất nhiên, các bản báo cáo chi phí này không nêu rõ những mối đe dọa mà các vị CEO phải đối mặt. Có lẽ những khoản chi phí an ninh cực lớn kia là một ví dụ về việc các công ty vung tiền để làm hài lòng các vị lãnh đạo của họ. Đúng là chúng còn bao gồm nhiều thức khác như máy bay riêng và các hệ thống an ninh nơi ở, nhưng chẳng mấy khi chúng ta nghe thấy có mối đe dọa đáng báo động nào có thể xảy ra với lãnh đạo các công ty như thế này.

Dù sao thì các fan của Apple nói chung và Tim Cook nói riêng hẳn sẽ rất vui khi thấy công ty sẵn sàng làm mọi thứ họ cần để bảo vệ CEO của mình.

Tham khảo: CultOfMac