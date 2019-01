Mang cả đống smartphone đi khoe event nhưng Samsung lại lỡ "quên" 2 chiếc vì lý do bi hài này

Mỗi dịp đầu năm, sự kiện CES (Consumer Technology Association) xứng đáng là một trong những màn trình diễn công nghệ lớn nhất năm, được hàng triệu fan trên thế giới mong chờ. Đây thực sự là những sân chơi quen thuộc của Google, Microsoft, và đặc biệt là Samsung để đem tới giới thiệu, nhá hàng những sản phẩm đỉnh cao của mình.



Tại CES 2019 vừa mới diễn ra, bên cạnh gian hàng chính của Samsung để trình làng các thiết bị thông minh mới, họ còn đem tới một bất ngờ: Cả loạt smartphone cao cấp dòng S và Note cũng được trưng ra đầy tự hào trong một tủ riêng. Dù vậy, điều này cũng đã vô tình để lộ một điểm khá bi hài từ ông lớn công nghệ xứ Hàn.

Trong một kệ tủ được Samsung mang tới CES 2019, hầu như toàn bộ những cái tên làm nên lịch sử Galaxy S và Note đều có mặt. Thế nhưng, chính chữ "hầu như" đó cũng góp phần chỉ ra một sự thật đáng buồn: Trong khi dòng S đủ mặt 9 sản phẩm từ 1-9 thì dòng Note chỉ có 7 sản phẩm - thiếu mất Galaxy Note 6 và Galaxy Note 7.

Từ Galaxy Note 5 "nhảy" sang Galaxy Note 8 luôn là sao?

Tại sao lại có tới hai chỗ trống bị khuyết? Thực chất, dòng Galaxy Note được lập ra sau 1 năm so với dòng S, do đó số đếm giữa 2 dòng luôn chênh lệch nhau trong 5 thế hệ đầu. Chẳng hạn, khi Galaxy S6 ra mắt thì cùng năm đó mới chỉ đến thời Galaxy Note 5. Tuy nhiên, tới năm 2016, Samsung quyết định sẽ bỏ qua Galaxy Note 6, tiến thẳng tới tên gọi Galaxy Note 7, ra mắt cùng Galaxy S7 để tránh việc nhiều người nghĩ rằng dòng Note kém hơn so với dòng S qua chênh lệnh tên gọi số đếm.

Nhưng Galaxy Note 7 cũng là thiết bị yểu mệnh nhất quãng đường phát triển của Samsung khi dính lỗi cháy nổ pin chí mạng, khiến cho toàn bộ phải bị thu hồi ngay lập tức, trở thành một trong những scandal lớn nhất giới công nghệ. Sau vụ việc này, thương hiệu xứ Hàn đã gấp rút giải quyết triệt để mọi vấn đề liên quan, thậm chí các lãnh đạo cấp cao còn không ngại hạ mình công khai cúi đầu xin lỗi người dùng trong buổi họp báo.

Sau cùng, không có phép màu nào đủ mạnh để Samsung can đảm mở bán lại, đành cho Note 7 rơi vào quên lãng. Có lẽ chính thất bại đó đã khiến họ không đem Note 7 tới CES 2019, để lại hai khoảng trống trong dòng lịch sử Galaxy Note kéo dài tới nay.

Kể từ thời Galaxy S7/Note 7 tới S9/Note 9 hiện tại, Samsung luôn chú trọng nâng cấp song song cả 2 dòng không thua kém nhau chút nào cả ở tên gọi và cấu hình.

Ít nhất thì nhìn vào gian hàng của Samsung tại CES 2019, vẫn còn một tin vui mà nhiều người mong ngóng: Chỗ trống cuối cùng ở hàng Galaxy S đang được bỏ ngỏ với một khung dựng để sẵn, đi kèm tấm biển hiệu đính chữ "2019". Chắc chắn đây là thông điệp ngầm về đại diện tiếp theo của Galaxy S, sẽ sớm ra mắt chính thức vào ngày 20/2 theo lịch công bố của Samsung. Nếu một số tin đồn là đúng khi cho rằng smartphone màn hình gập của họ cũng được trình làng cùng ngày, đây sẽ là một ngày hội thực sự lớn cho toàn thể các SamFan trên toàn thế giới.