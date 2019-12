"Ăn tạp" vợ sếp đôi lần khiến Hùng "lầy" (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) xơi ngay còng số 8?

Không phải Thái vũ phu (Ngọc Quỳnh) hay Trà tráo trở (Lương Thanh), Hùng trợ lý (Mạnh Hưng) mới là nhân vật đểu giả nhất của Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Không chỉ có sở thích "cắn lén" những người đã nâng đỡ mình, Hùng còn cực kỳ thích "ăn tạp" khi hai lần "xơi tái" vợ của hai sếp lớn.

Đâu chỉ góp phần khiến Thái tán gia bại sản

Hùng còn có sở thích "xơi" vợ sếp

Thời điểm hiện tại khi Trà và Dung đã bị công an sờ gáy thì Hùng lại là người duy nhất còn nhởn nhơ với cuộc sống tự do khi tội biển thủ công quỹ của anh mãi chẳng được ai nhắc lại. Thế nhưng có lẽ ngày Hùng phải gia nhập câu lạc bộ bóc lịch với Trà nhân tình sẽ đến nhanh thôi khi mới đây trên mạng xã hội người ta đã lan truyền nhau hình ảnh Hùng bị công an tóm gọn rồi.

Hùng bị công an sờ gáy ư?

Với những tội trạng mà Hùng đã gây ra, việc gã bị bắt đi tù cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng hình ảnh này có thật sự nằm trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái hay không thì chẳng ai biết cả, có khi nào nó lại thuộc một dự án khác của Mạnh Hưng.

Chưa cần biết Hùng có bị bỏ tù hay không nhưng Thái đã tự tay xử lý Hùng rồi đây

Thăm dò ý kiến Bạn nghĩ đây có phải hình ảnh trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái? Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Dĩ nhiên rồi, Hùng không đi tù mới lạ Không đâu, để Thái tự xử Hùng là được

