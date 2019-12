4 nam thần xứ Hàn lộng hành trên phim Việt: Còn có cả bạn trai tin đồn nức tiếng một thời của Chi Pu

Tuy không phải những cái tên quá đình đám trên màn ảnh Hàn, thậm chí có người còn chưa từng thử sức với vai trò diễn viên nhưng khi mạnh dạn góp mặt trong những dự án phim Việt, 4 nam thần xứ Kim Chi này lại trở thành "đặc sản" được các nàng mê mẩn.

1. Park Jung Min

Park Jung Min đã là một gương mặt quá quen thuộc với cộng đồng fan Kpop với vai trò cựu thành viên của nhóm nhạc SS501 đình đám một thời. Từ ngày SS501 tan rã, Park Jung Min không có nhiều hoạt động nổi bật thế nhưng vẫn luôn duy trì các hoạt động nghệ thuật của mình. Thời điểm hiện tại, fan hâm mộ sẽ được gặp lại Park Jung Min trên màn ảnh rộng cùng một vai diễn thú vị trong phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Oppa Phiền Quá Nha.



Jung Min trong Oppa Phiền Quá Nha

Tuy đã nhiều lần thử sức với vai trò diễn viên nhưng đây lại là lần đầu tiên Park Jung Min có cơ hội làm việc với một ekip Việt Nam và cũng sẽ là vai diễn độc đáo nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam ca sĩ. Trong phim, Jung Min và vai Chan Y - idol đình đám xứ Hàn, trong một lần sang Việt Nam đã bị hoán đổi thân xác với một cô nhân viên hậu đậu, người mà anh ghét ngay từ lần đầu gặp mặt.

2. Kang Tae Oh

Sẽ thật thiếu sót bỏ qua Kang Tae Oh trong danh sách những nam thần Hàn Quốc từng oanh tạc màn ảnh Việt. Cách đây tròn 5 năm, khi chưa phải một cái tên đình đám tại xứ Kim Chi, Kang Tae Oh đã có một màn ra mắt ấn tượng với khán giả Việt cùng bộ phim truyền hình đình đám Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim này đã khiến cho Tae Oh trở thành cái tên được người người, nhà nhà săn đón và lượng fan hâm mộ Việt của anh thì tăng lên đáng kể.

Trong Tuổi Thanh Xuân, nam thần xứ Hàn vào vai Junsu - chàng trai trẻ bảnh bao và có chút ngỗ nghịch. Đây tuy không phải vai diễn đầu tay của Kang Tae Oh nhưng lại là lần đầu tiên anh chàng có dịp đảm nhận một vai diễn nặng ký đến vậy. Sau bộ phim để đời, Tae Oh cũng được biết đến nhiều hơn ở Hàn Quốc và có cơ hội đóng chính trong một vài dự án lớn của xứ Kim Chi.

3. San E

Một nam thần nữa cũng từng oanh tạc màn ảnh Việt là San E - chàng rapper đình đám xứ Hàn. Tuy là một trong số những rapper thành công nhất tại Hàn Quốc nhưng với điện ảnh, San E lại là một gương mặt khá xa lạ, việc anh chàng bất ngờ xuất hiện trong dự án Lala: Hãy Để Em Yêu Anh cùng cô nàng xinh đẹp Chi Pu khiến cho khán giả không khỏi phấn khích.

San E trong Lala: Hãy Để Em Yêu Anh

Với Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, San E vào vai G-Feel, nhạc sĩ thiên tài của Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực từ sự nổi tiếng, anh quyết định cùng nhóm bạn sang Việt Nam du lịch và vô tình gặp Hà Mi (Chi Pu), cô gái trẻ đam mê âm nhạc. Dù là dự án hợp tác Hàn - Việt, được kì vọng rất cao bởi có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám đến từ 2 quốc gia nhưng đáng tiếc Lala: Hãy Để Em Yêu Anh lại không thành công như mong đợi. Bù lại nó đã giúp khán giả khám phá ra một khía cạnh rất mới của San E, chàng rapper có khả năng diễn xuất khá ấn tượng.

San E có một màn thể hiện khá ấn tượng, tiếc là kịch bản Lala, Hãy Để Em Yêu Anh không hấp dẫn như mong đợi

3. Jun Ji Hyun

Một nam thần khác cũng góp mặt trong Lala: Hãy Để Em Yêu Anh là Jun Ji Hyun - chàng trai từng vướng tin đồn hẹn hò với Chi Pu. Ở Hàn Quốc, Ji Hyun không phải một cái tên quá đình đám nhưng tại Việt Nam, anh chàng lại sở hữu một lượng fan hâm mộ khá đông đảo sau khi bất ngờ xuất hiện trong MV gắn mác 16+ của Chi Pu - Mời Anh Vào Team Em.

Chi Pu và Jun Ji Hyun

Ngày Ji Hyun xác nhận mình sẽ xuất hiện trong Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, khán giả không khỏi phấn khích vì nghĩ anh chàng sẽ có dịp sánh đôi bên "bạn gái tin đồn" Chi Pu, đáng tiếc trong phim này, Ji Hyun chỉ đảm nhận vai phụ.

Ji Hyun (phải) cùng dàn diễn viên chính trong phim

