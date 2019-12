Ai debut gian nan bằng Kang Daniel: Vướng kiện tụng ầm ĩ, bị khui hẹn hò, vừa comeback đã phải ngừng quảng bá đột xuất vì trầm cảm

Năm 2019 là một năm làng giải trí Hàn Quốc phải đón nhận nhiều tin buồn khi chứng kiến sự ra đi của những ngôi sao lớn, hay nhiều nghệ sĩ thừa nhận bản thân đang phải chống chọi với những chứng bệnh tâm lý. Đối mặt với áp lực trở thành người nổi tiếng chưa bao giờ là điều dễ dàng với nghệ sĩ, đặc biệt là ở một nền giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc.

Kang Daniel cũng không phải ngoại lệ khi mới đây, công ty chủ quản KONNECT đã xác nhận chàng “center quốc dân” sẽ dừng quá trình quảng bá cho ca khúc mới nhất “Touchin’” vì lí do điều trị căn bệnh trầm cảm và chứng rối loạn hoảng sợ. Sau khi nghe tin, cộng đồng fan Kpop nói chung và các DANITY (fandom của Kang Daniel) nói riêng đều lo lắng và ra sức gửi lời động viên tới cựu thành viên Wanna One. Bởi sau sự ra đi đầy đau thương của Jonghyun, Sulli, Goo Hara,... người hâm mộ đang lo lắng cho sức khoẻ và tâm lý của các thần tượng hơn bao giờ hết. Nhìn lại một năm vừa qua, có lẽ khán giả cũng sẽ hiểu được phần nào vì sao Kang Daniel rơi vào trạng thái đáng lo ngại này khi mà có rất nhiều biến cố thăng trầm mà nam ca sĩ phải trải qua dù mới là một tân binh.

Wanna One tan rã, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề

Ngày cuối cùng của năm 2018 cũng chính là ngày cuối cùng các Wannable được nhìn thấy 11 chàng trai đứng với nhau với tư cách là một nhóm. Kang Daniel cùng 10 thành viên còn lại cùng nhau tham gia vào show sống còn Produce 101, cùng nhau trở thành những mảnh ghép của Wanna One, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao, phá vỡ những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" dù chỉ là một nhóm nhạc dự án.

Chứng kiến những thành công ngoài sức tưởng tượng của nhóm, không chỉ các fan mà ngay chính những thành viên Wanna One, càng mừng bao nhiêu thì lại càng đau lòng bấy nhiêu khi nghĩ tới ngày tan rã. Và cuối cùng, ngày định mệnh ấy cũng đến. Vốn đang kề vai sát cánh với các đồng đội, nay không còn những người anh em thân thiết ở bên, tâm lý các thành viên đều bị ảnh hưởng nặng nề, và chàng "center quốc dân" cũng không phải ngoại lệ.

Kiện tụng ầm ĩ với công ty chủ quản làm ảnh hưởng tới hình ảnh

Không chỉ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý, hậu nhóm tan rã, Kang Daniel còn bị công ty chủ quản đóng băng hoạt động trong khi Yoon Jisung (cựu thành viên Wanna One) trực thuộc cùng công ty với Kang Daniel lại được công ty hỗ trợ rất nhiều hoạt động.

Đầu tháng 3, dư luận xôn xao trước tin nam idol mâu thuẫn với công ty quản lý. LM Entertainment kìm kẹp "center quốc dân" đến nỗi chính Kang Daniel lên tiếng cho biết mình không được tự quản lý tài khoản mạng xã hội. Ngày 21/3, phía Kang Daniel chính thức nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng độc quyền với LM Entertainment vì công ty này kí hợp đồng liên doanh, bán hợp đồng độc quyền của Kang Daniel cho bên thứ 3 mà không được nam idol đồng ý trước. Trải qua thời gian kiện tụng ầm ĩ, thậm chí đưa nhau lên tòa, sau 3 tháng, Kang Daniel cũng được tự do và quyết định thành lập công ty của riêng mình mang tên KONNECT Entertainment.



Mặc dù đa số công chúng đều đứng về phía cựu thành viên Wanna One trong suốt quá trình diễn ra vụ kiện, nhưng vẫn có số ít khán giả giữ quan điểm trung lập bởi từng có tin đồn nam ca sĩ đã bí mật sang Los Angeles để gặp gỡ một đối tác mới, ký hợp đồng quản lý ngay trong thời gian tranh chấp và còn là “gà” của LM Entertainment. Những tin đồn này dù chưa được kiểm chứng, có thể là chiêu trò của LM Entertainment nhằm hạ bệ Quán quân Produce 101, nhưng ít nhiều ảnh hưởng tới hình ảnh của anh trong mắt công chúng.

Dính tin đồn liên quan đến scandal của Seungri

Scandal gây chấn động toàn châu Á của Seungri cũng chính là sự việc mở đầu một năm 2019 kinh hoàng của Kpop. Khỏi phải nói scandal cựu thành viên Bigbang ảnh hưởng khủng khiếp như thế nào, thậm chí được xem là một trong những scandal chính trị nghiêm trọng của lịch sử Hàn Quốc. Không ít cái tên bị nghi là có liên quan đến sự vụ này, trong đó có Kang Daniel. Anh bị cho là đã từng có quan hệ mập mờ, bất chính với một phụ nữ 40 tuổi thông qua sự môi giới của Seungri. Dù Kang Daniel và luật sư của mình đã kịch liệt lên tiếng bác bỏ và đưa ra những bằng chứng xác thực, nhưng đây vẫn là cơ hội để antifan công kích, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh.

Vừa debut đã bị khui tin hẹn hò

Debut không được bao lâu, Kang Daniel lại tiếp tục gặp phải sự cố khi bị "hung thần" Dispatch tung bằng chứng hẹn hò cùng trưởng nhóm TWICE Jihyo. Việc hẹn hò nghệ sĩ vốn chẳng có gì hệ trọng đối với công chúng, thậm chí cần được ủng hộ bởi nghệ sĩ cần có cảm xúc để có thể hoạt động nghệ thuật thật tốt. Tuy nhiên, với một đất nước có nền âm nhạc khắc nghiệt như Hàn Quốc, thần tượng bị cho là thuộc quyền sở hữu của fan. Rất nhiều fan mang một suy nghĩ cực đoan rằng họ bỏ tiền ra để mua album, mua goods, đi concert,... của thần tượng đồng nghĩa với việc mua được quyền riêng tư của thần tượng thay vì nghĩ rằng đó là việc chi trả để tôn trọng chất xám của người làm nghệ thuật.

Kang Daniel cũng là nạn nhân của sự cực đoan này khi việc hẹn hò của anh và thành viên TWICE bị lộ. Dù đều là những thần tượng tài năng, việc hẹn hò nhận được sự ủng hộ từ fan quốc tế nhưng cặp đôi lại bị công chúng Hàn chỉ trích thậm tệ. Mọi sự chỉ trích đổ dồn về Kang Daniel bởi Jihyo và TWICE hiện nay đã là những thần tượng hàng đầu, trong khi sự nghiệp của Kang Daniel chỉ vừa chớm nở. Các fan đồng loạt quay lưng, cho rằng anh chàng chỉ vừa mới debut solo, cần tập trung vào sự nghiệp thay vì hẹn hò, trong khi Kang Daniel chưa hề có một biểu hiện nào của việc lơ là hoạt động. Antifan thì "thừa nước đục thả câu", dồn hết mọi sự chỉ trích vào chàng center của Wanna One. Có lẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến những di chứng về tâm lý của Kang Daniel.

Mới đây, chiến thắng của Kang Daniel trên "The Show" tuần này đã bị tố gian lận khi so sánh những điểm số thành phần với sản phẩm mới "Come See Me" của AOA. Dù đã được Dispatch minh oan nhưng các fan vẫn không khỏi cảm thấy buồn vì đây không phải lần đầu tiên thần tượng bị dính vào những tin đồn liên quan tới thao túng kết quả trên các BXH.





Ngay từ khi debut, album "Color On Me" của anh chàng đã bị nghi gian lận doanh số album khi phá vỡ kỷ lục album bán chạy nhất tuần của tiền bối Baekhyun và nhận về chứng nhận "Bạch Kim" kép của Gaon. Cụ thể, theo lẽ thường, số album xuất phải luôn cao hơn hoặc bằng số album bán ra. Con số thống kê được đối với album "Color on Me" cho thấy lượng tiêu thụ trên Gaon bất ngờ nhỏ hơn Hanteo. Tỷ lệ Gaon/Hanteo bằng 0,85. Nhưng có vẻ "Color on Me" của Kang Daniel đã nằm trong số ít trường hợp ngoại lệ vì số lượng người mua album khủng. Dù được minh oan, nhưng đây không phải là tin tốt đối với một tân binh như Kang Daniel vào thời điểm bấy giờ.