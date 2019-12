Bên lề MAMA 2019, Kang Daniel được Dispatch minh oan: Chiến thắng trước AOA trên "The Show" là hoàn toàn xứng đáng!

Ngày 3/12 vừa qua, cộng đồng fan Kpop không khỏi xôn xao trước chiến thắng của chàng "center quốc dân" Kang Daniel trên The Show. Cụ thể, đề cử tranh cúp tuần này là 3 ca khúc: "TOUCHIN" (Kang Daniel), "Come See Me" (AOA) và "Blue Frame" (ASTRO).

Chiến thắng của Kang Daniel trên The Show ngày 3/12 gây nhiều tranh cãi.

Nhiều cư dân mạng đã đưa ra bằng chứng về mảng nhạc số, doanh số album thì sản phẩm của AOA luôn có thứ hạng cao hơn ca khúc của Kang Daniel. Đây là lí do khiến nhiều netizen tố The Show gian lận và cho rằng chủ nhân chiếc cúp tuần này phải là AOA.

Trong khi khán giả vẫn đang chỉ trích The Show và yêu cầu chương trình này lên tiếng giải thích thì mới đây, Dispatch đã đưa ra bằng chứng minh oan cho anh chàng Kang Daniel. Dispatch đã thu thập được số liệu từ Gaon chứng minh điểm nhạc số của Kang Daniel cao hơn hẳn AOA và ASTRO.

Dữ liệu Gaon của 3 ca khúc tranh cúp trên The Show ngày 3/12 vừa được Dispatch công bố.

Theo đó, từ bảng số liệu Gaon Chart trong khoảng thời gian từ ngày 23/11 đến ngày 29/11, điểm nhạc số của ca khúc "TOUCHIN" (Kang Daniel) cao gấp hơn 4 lần "Come See Me" (AOA). Như vậy, Dispatch đã giúp Kang Daniel cũng như The Show đập tan cáo buộc gian lận và chiến thắng của anh chàng trước AOA và ASTRO là hoàn toàn xứng đáng.

Dispatch đã giúp Kang Daniel chứng minh chiến thắng của anh chàng trên The Show là hoàn toàn thuyết phục.

Live "TOUCHIN'" – Kang Daniel ["The Show" 3/12]