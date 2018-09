"A-X-L chú chó Robot" - Bộ phim thú vị về chú chó máy trung thành

Là phiên bản điện ảnh của phim ngắn Miles (2015) được chắp bút và đạo diễn bởi Oliver Daly, A-X-L hứa hẹn là một món ăn tinh thần bổ ích cho fan mê phim viễn tưởng khi lần đầu mang đến một thể loại mới mẻ đến mà ảnh rộng. Nếu người xem đã quen thuộc với mối quan hệ giữa loài người và động vật thì nay, A-X-L giúp thay đổi khẩu vị khi mang hình ảnh một chú chó bằng máy nhưng không thiếu phần sinh động và chân thực.

Miles (do Alex Neustaedter thủ vai) đảm nhận vai diễn chủ nhân của chú chó robot A-X-L

Miles (do Alex Neustaedter thủ vai) – một cậu bé tuổi vị thanh niên đam mê máy móc và tốc độ, trong một lần đang mải mê rong ruổi trên chiếc xe hai bánh vượt địa hình cậu đã phát hiện ra A-X-L – một chú chó máy quân sự được tạo ra nhằm mục đích tấn công những cứ điểm địch ở những nơi phương tiện cơ giới không thể đến. Vô tình kích hoạt công nghệ nhận diện đồng minh với chú chó, Miles cùng với Sara (do nữ ca sĩ Becky G đảm nhận) và chú robot dấn thân vào những cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm mà kẻ thù là viện Robot do Chính phủ thành lập.

Nữ ca sĩ trẻ Becky G trong vai Sara- cô bạn cá tính cùng đồng hành với Miles và chú chó A-X-L

Cả 3 bắt đầu vào cuộc hành trình gây cấn và bất ngờ

Đoạn trailer dài hơn 2 phút không quá tập trung vào những pha hành động nghẹt thở mà thay vào đó nêu bật khởi nguồn câu chuyện về tình bạn giữa Miles và chú chó robot thuộc dự án A-X-L mới chính là nét chấm phá. Những cuộc dạo chơi tốc độ cao trên những hoang mạc hiểm hách của 2 người bạn chắc chắn sẽ khiến khán giả thích thú. Ấn tượng hơn nữa, trailer A-X-L còn gửi gắm đến khán giả một thông điệp: Bạn sẽ làm mọi thứ để có thể cứu lấy người bạn của mình. Hơn thế nữa, A-X-L không chỉ khai thác tình bạn giữa người và chó mà còn là mối quan hệ giữa loài người và những cỗ máy họ tạo ra khi chú siêu khuyên đã tiến hoá vượt mong đợi của những tay tiến sĩ, không còn là một cỗ máy thiện chiến lạnh lùng trị giá hàng triệu đô mà thay vào đó là một người bạn ấm áp, đồng hành cùng Miles trên con đường tìm tiếng nói riêng cho chính bản thân anh.

Bộ phim không chỉ là sự xuất hiện đặc biệt lần đầu của chú chó robot mà còn nêu bật tình bạn thiêng liêng giữa hai loài người và máy móc

Được chắp bút và đạo diễn bởi Oliver Daly cùng với dàn diễn viên trẻ sáng giá như Alex Neustaedter (Miles) và Becky G (Sara), A-X-L chắc chắn sẽ là một tác phẩm điện ảnh vượt bật đầy những bất ngờ thú vị tràn đầy những phút giây thư giãn vô cùng ý nghĩa, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu phim làn gió mới cho mùa phim năm nay.

A-X-L Chú Chó Robot dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 21.09.2018.

